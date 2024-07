Trassitööd Sossi mäel muudavad ajutiselt liikluskorraldust

Praegune liikluskorraldus näeb ette, et päevasel ajal on avatud kaks sõidurada linna sissetulijatele ja üks rada linnast väljuvatele sõidukitele. Õhtusel ajal muutub liikluskorraldus vastupidiseks: üks sõidurada on avatud linna sisenejatele ja kaks rada väljaminejatele.

"Liikluskorraldus on küll pidevalt muutuv, kuid üldjuhul üritatakse korraldada liiklust niimoodi, et päevasel ajal on avatud kaks sõidurada linna sissetulijatele ja üks väljaminejatele ning õhtusel ajal vastupidi," ütles töid tegeva ettevõtte KE Infra tootmisjuht Mart Rahuoja ERR-ile.

Tööde tõttu on Tartu maanteel Sossi mäe piirkonnas kehtestatud ajutine liikluskorraldus. "Meil on kooskõlastatud ajutine piirkonna liiklusskeem, koostöös on leitud sobivaim lahendus ajutiseks liikluskorralduseks," lisas Rahuoja.

Rahuoja sõnul on projekti eesmärk rajada kaasaegne jahutustorustik, mis on osa suuremast infrastruktuuriprojektist. "Rajatakse uut eelisoleeritud jahutustorustikku Utilitas Tallinna tellimuse ja lepingu alusel," selgitas Rahuoja.

Torutööde lõpptähtaeg on 10. september 2024, kuid liiklusvoog Tartu maanteel taastub tavapäraseks juba 15. augustiks 2024.