Pikalt kestnud Tallinna kesklinna teetööd on viinud ettevõtted raskustesse

Teist aastat Tallinna kesklinnas kestvad teetööd on ehituse piirkonnas asuvatele ettevõtetele mõjunud negatiivselt – on nii neid, kes on pankrotistunud, kui ka neid, kelle külastatavus on kahanenud poole võrra. Vahetunud linnavõim peab ehituse planeerimist ebaõnnestunuks, mida järgmiste projektidega korrata ei soovita.

Pea 30 aastat on Tallinna südames asuvas Kuldvõtmekeses saanud parandada jalanõusid ja valmistada võtmeid. Nüüd on ettevõte aga katsumuse ees, sest teist suve järjest käivad Vanasadama trammiliini teetööd otse nende ukse ees. Müra on palju ja kliendid pääsevad sinna vaevaliselt.

"Kliente on vähem. Ma arvan, et kui ma ütlen, et poole vähem, siis enam-vähem panen täppi. /.../ Tallinna Ülikoolist üks klient käib, ütleb, et iga kord on erinev tee, kuidas siia saab. Siin on, jah, huvitav," rääkis Kuldvõtmeke AM osanik Markko Petoffer.

Paarsada meetrit eemal asuva Nikolay kohviku ukseesine sai aga äsja värske ilme. Teetööd maja ees küll lõppesid, kuid külastatavus taastunud pole.

"Inimesed kardavad kesklinna praegu tulla, kuna nad ei tea, kuidas siin liiklussüsteem praegu töötab, millised teed on kinni, millised teed on lahti. Siin on kogu aeg mingid ummikud, sellepärast kahjuks inimesed kardavad kesklinna tulla ja sellepärast meil ei ole nii palju kliente, kui oli enne selle rekonstrueerimise algust," rääkis Nikolay juhataja Vladislav Movrenko.

Ehituskeerise keskel on ka Tallinna Kaubamaja, mille erinevatesse osakondadesse ei pääse kõikjalt ligi. Nii on näiteks toidumaailma käive langenud 10 protsenti.

"Tegelikult on mõju olnud külastatavusele väga kõrge. Mõned uksed – sisenemine on väga erinevatest ustest – on kaotanud siin 30 kuni 40 protsenti külastajatest puhtalt sellepärast, et liikumispiirangud on nii suured," ütles Kaubamaja juht Erkki Laugus.

Tallinna linna eelmine valitsus pakkus ettevõtetele hüvitiseks vaid reklaamisoodustusi. Praegune abilinnapea Pärtel-Peeter Pere edaspidi samu planeerimisvigu korrata ei kavatse.

"Tulevikus, kui meie planeerime uusi töid, siis on tähtis tagada mitte ainult pidev normaalne juurdepääs firmadele, poodidele, aga ka teha tööde järjekord selliselt, et kui on võimalus panna kõnniteed ja rattateed esimesena, igatahes mitte viimaste asjadena, siis me seda ka kindlasti nõuame," ütles Pere.

Kõik Vanasadama trammiliiniga seotud ehitustööd peaksid lõppema järgmise aasta alguses.