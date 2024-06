Elroni esimene uus rong jõuab esmaspäeval Eestisse

Juunis tuuakse Eestisse esimene uus Škoda Groupi poolt toodetud elektrirong, mida hakatakse juulikuus Eesti raudteedel testima. Uus rong pole veel lõplikult valmis, sest selle sisemusse tuleb lisada erinevad viidad, kohvikutehnika, jalgrattahoidjad ja testida ka kõiki reisijamugavusi, ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis.

Juulikuus algab esimese uue rongi testimine ehk tüübikatsetused Eesti raudteedel.

"Esimene rong peab suuremate tehniliste vahejuhtumiteta sõitma reisijateta läbi 6000 kilomeetrit, mille jooksul hinnatakse töökindlust ja muud vastavust lepingu tingimustele. Tüübikatsetuste õnnestumise järel peavad kõik tarnitavad rongid läbima kontrollperioodi 5000 kilomeetrit ka liinitöös reisijaid teenindades. Kokku tehakse iga Eestisse saabuva rongiga vähemalt 70 erinevat testi," lausus Ehrenpreis.

Esimene uus elektrirong liigub Elroni depoosse läbi Eesti diiselveduri haakes. Rongi möödumist on võimalik näha kõikides Valga – Tartu – Tapa – Tallinna trassi peatustes. Mõnes jaamas peatutakse ka pikemalt, et lasta mööda liinil olevaid reisironge. Rong jõuab Pääsküla depoosse 10. juuni hilisöösel.

Uue rongi pidulik esmasisenemine Elroni depoohoonesse toimub järgmise nädala teises pooles.

Kokku saabub aastatel 2024–2026 Eestisse 16 uut Škoda elektrirongi, millest 11 on pikamaarongid ja viis linnalähirongid. Pikamaarongis on 236 istekohta (praegu neljavagunilises 214), 15 rattakohta, toitlustusala, numereeritud istekohad. Linnalähirongis on 263 istekohta (praegu neljavagunilises 262, kolmevagunilises 188), 18 rattakohta.

Tallinna-Tartu liinilt vabaneva diiselrongide ressursi abil saab tihendada Narva ja Viljandi suundade graafikut, teatas Elron.