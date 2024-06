Küsitlus: Scholzi erakond tegi eurovalimistel ajaloo viletsaima tulemuse

Rahvusringhäälingu ARD ja ZDF avaldatud küsitluste järgi tegid Scholzi sotsiaaldemokraadid (SPD) 14 protsendiga ajaloo viletsaima tulemuse 14 protsendiga, jäädes pisut maha 16–16,5 potsendiga teisele kohale platseerunud AfD-st ja kaotades mäekõrguselt konservatiivsele kristlike demokraatide CDU-CSU blokile, kes kogus 29,5 protsenti häältest.

Scholzi koalitsioonipartnereid rohelisi toetas vaid 12–12,5 protsenti valijaist ja liberaalset FDP-d viis protsenti.

"See on meie jaoks väga kibe tulemus," ütles SPD peasekretär Kevin Kühnert, lisades, et tema partei peab vaatama, mis valesti läks.

Scholzi valitsust on pärast võimule saamist 2021. aasta detsembris pidanud rinda pistma ühe kriisiga teise järel.

See on pidanud võitlema Venemaa sissetungiga Ukrainasse ja sellele järgnenud energiakriisiga, mis viis Saksamaa majanduslangusse.

Kuigi majanduses on praegu ka paremaid uudiseid, on taastumine endiselt habras.

Valijate rahulolematus on endiselt suur teemadel, alates kliimaseadustest kuni kulude kärpimiseni, samas kui kuritegevus ja immigratsioon valmistavad avalikkusele üha suuremat muret.

Austria valimisi on juhtimas parempopulistid

Euroopa Parlamendi valimisi Austrias on juhtimas parempopulistlik Vabaduspartei (FPÖ), ilmnes pühapäeval valimisjaoskondade sulgemise järel avaldatud lävepakuküsitlusest.

Küsitluse kohaselt kogus FPÖ 27 protsenti häältest, edestades praegu võimul olevat konservatiivset Rahvaerakonda (ÖVP), kes jagas koos sotsiaaldemokraatidega (SPÖ) umbkaudu 23 protsendiga teist kohta.