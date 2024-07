Scholz lubas 2025. aasta valimistel uuesti kantsleriks kandideerida

"Ma kavatsen kandideerida kantslerina, et saada uuesti kantsleriks," ütles Scholz ajakirjanikele oma iga-aastasel suvisel pressikonverentsil Berliinis.

Valitsuskabinet allkirjastas varem otsuse kuulutada 2025. aasta 28. september üldvalimiste päevaks.

Scholzist sai kantsler pärast seda, kui tema vasaktsentristlikud Sotsiaaldemokraadid (SPD) võitsid Saksamaa viimased üldvalimised 2021. aastal.

SPD moodustas valitsusliidu roheliste ja liberaalse erakonnaga Vabad Demokraadid (FDP), ent parteid on sestsaadik raksutanud piike mitmel suurel teemal, sealhulgas kliimameetmete ja eelarveliste kulutuste üle.

Sõda Ukrainas, sellega seotud energiakriis ja kõrge inflatsioon on samuti aidanud kaasa valitsuse populaarsuse langusele.

Kõik kolm võimuerakonda on kaotanud toetust, konservatiivid on nüüd suurima toetusega erakond ja parempopulistlikuks peetud Alternatiiv Saksamaale (AfD) teisel kohal.

SPD saavutas juunis peetud Euroopa Parlamendi valimistel kogutud 14 protsendiga oma kõigi aegade halvima tulemuse.

Kaose keerises on ka Scholzi populaarsus langenud, seda ka oma erakonna sees. Vaid kolmandik SPD liikmetest usub, et Scholz on õige kandidaat 2025. aastal kantsleri kohale, selgub hiljutisest uuringust. Paljude jaoks on eelistatum variant hoopis praegune kaitseminister Boris Pistorius.

Ent Scholz ütles kolmapäeval, et tema erakond on äärmiselt ühtsena koondunud tema selja taha.

"Tõenäoliselt mitte kunagi varem ei ole olnud sedavõrd ühinenud SPD-d kui see, mille me panime kokku enne (2021. aasta) föderaalvalimisi ning sel õnnestus võita valimised keerulisest stardipositsioonist," sõnas Scholz.

SPD-l polnud 2021. aasta valimiste eel seis valijate seas samuti kiita, ent neil õnnestus viimasel hetkel olukord enda kasuks pöörata, osaliselt tänu konservatiivide leeri nõrgenemise tõttu, mis nägi kurja vaeva valijate veenmisel end toetama ilma endise kantsleri Angela Merkelita.

"Me jätkame ühtsena ja hoiame oma kurssi," ütles Scholz.

Küsimusele võimalikest noortest SPD kandidaatidest tema asemel, vihjas Scholz isegi seda, et ta võiks näha end jäämas kantsleri ametikohale veelgi kauemaks ajaks kui üks ametiaeg, mida ta püüdma läheb.

Partei on selleks valmis järgmise seadusandliku perioodi lõpus või sellele järgneval, lisas ta.