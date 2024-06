Reinsalu: Eesti poliitika teemad on ka Euroopa valimiste teemad

Euroopa Parlamendi valimised võitnud erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles ETV-le antud intervjuus, et valimistulemus näitas, et Eesti poliitika teemad on olulised ka eurovalimiste kontekstis. Reinsalu sõnul tugevdab Isamaale antud mandaat ka partei positsiooni opositsioonierakonnana Kaja Kallase poliitikale vastu seismisel.

"Võita on alati parem tunne kui kaotada. Aga selge on see, et see on Eesti inimeste suur usaldus," ütles Reinsalu.

"Ma arvan, et see sõnum, et Isamaa seisab tingimusteta Euroopa julgeoleku, majanduskasvu, aga ka Eesti inimeste eest Eesti poliitikas, jõudis kohale. Ja valel seisukohal olid need inimesed, kes ütlesid, et Eesti poliitika teemad ei ole Euroopa valimiste teemad, on küll. Tuleb hoolitseda oma inimeste eest ja need väärtusvalikud selgelt inimeste ette panna. Nii, et Isamaale antud mandaat annab meile ka jõudu Eesti poliitikas seista vastu valitsuse kehvale majandus- ja rahanduspoliitikale," lausus ta.

Rääkides Riho Terrase ja Jüri Ratase panusest, ütles ta, et see oli kõigi ühine pingutus. "Kindlasti Jüri Ratase pingutus oli lisa tõukejõud. See oli meie eesmärk – valimised võita. Me alustasime seda kampaaniat selle eesmärgiga ja saavutasime selle tulemuse," ütles Reinsalu.

"See oli kindlasti väga oluline sõnum Eesti ühiskonnas. Need vahevalimised olid ka hinnang erakondade poliitikatele, mida aetakse Eestis," lisas ta.

Urmas Reinsalu kõne erakonnakaaslastele

Isamaa valimispeol peetud võidukõnes ütles Reinsalu, et valimised olid hääletus Kaja Kallase valitsuse poliitika üle. "Inimesed said sellest aru ja andsid meile hääle, et Euroopas seista tingimusteta julgeoleku, majanduskasvu, aga ka Kaja Kallase valitsuse poliitika vastu, mis ei vasta Eesti majanduse ja rahandushuvidele ja mis halvendab inimeste toimetulekut. Me kuulame inimeste sõnumit ja me oleme see hääl, see jõud, kus kaitseb Eesti inimesi," sõnas Reinsalu.

"Me oleme näidanud, et see toetus, mis on Isamaale, ei ole ainult küsitlustes, vaid tegelikkuses me suudame selle toetuse realiseerida ka inimeste reaalseks usalduseks valimiskastide juures," ütles Reinsalu veel.

Isamaale 33 622 häält toonud Jüri Ratas ütles, et sooviks Euroopa Parlamendis liituda mõne majandusteemadega tegeleva komisjoniga.

Isamaa sai Euroopa Parlamendi valimistel 79 170 häält.