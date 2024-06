Eesti 200 esimees Tsahkna: näeme sel suvel valitsuse vahetust

Laiema tulemusena Euroopa Parlamendi valimistele võib suvel näha valitsuse vahetust, rääkis Vikerraadio intervjuus Eesti 200 esimees Margus Tsahkna. See ei pruugi tema sõnul siiski tähendada Reformierakonnast, sotsiaaldemokraatidest ja Eesti 200-st koosneva koalitsiooni muutumist.

"Valitsus on saanud korraliku hinnangu ja meie kõige noorema partnerina kõige enam," ütles Tsahkna. "Näeme sellel suvel ka valitsuse vahetust. Kas jätkab sama koalitsioon, või midagi muud. Kuidagi hästi loogiline on see."

Tsahkna sõnul on opositsioonile võidu toonud valimistulemus laiem hinnang sellele, kuidas valitsus on hakkama saanud.

"Marina Kaljurand tõi sotside hääled ära, aga sai ka vähem hääli kui eelmisel korral," märkis Tsahkna. "Ka Urmas Paet isikliku brändiga tõi Reformierakonnale selle tulemuse. Võib olla, et muidu oleks olnud veel vähem."

Ise Eesti 200 Tsahkna sõnul valitsusest lahkuma ei hakka. Eesti 200 on täna väga tugevalt panustanud valitsusse, lisas ta.

"Eesti 200 peaks seda valitsusvastutust edasi kandma," ütles Tsahkna. "Oleme oma programmilisi eesmärke päris hästi ellu viinud. Oleme kehtestanud väga suure narratiivi Eesti poliitikas."

Eesti 200 valimistulemus, mis jäi alla 10 000 hääle ja mandaati ei toonud, oli Tsahkna sõnul nõrk ja üllatust selles ei ole.

"See aasta kokku on Eesti 200-le olnud suur koormus kanda. Valitsusvastutus, aga ka see, mis erakonna sees toimub," rääkis Tsahkna.

Eesti 200 juhatus koguneb valimiste tulemusi arutama esmaspäeval kell 14.

Tsahkna ütles ka, et ta on nädalavahetuseks kutsunud kokku ka erakonna laiema arutelu.

Kuigi Tsahkna tegevuse suhtes kriitilline endine erakonna juht Kristina Kallas on öelnud, et parem oleks kiiremini uus esimees ja juhatus valida, siis Tsahkna ise ei soovitanud kiirustada.

"Tuleb arutada, millal üldkogu teha," ütles Tsahkna. "Küsimus pole ju selles, et valiks kedagi teist ja kõik puhkeb õide."

"Mina võtsin erakonna juhtimise eelmise aasta novembris, kui Kristina Kallas polnud valmis seda võtma ja olukord oli juba üsna keeruline. Lubasin tollal tulla erakonda juhtima üheks aastaks," jätkas Tsahkna.

Vastuseks küsimusel, kas ta kandideeriks esimeheks tagasi, ütles Tsahkna, et temal ei olnud ka varem plaani pärast üht aastat kandideerida uuesti.

"Eesti 200-l on roll Eesti poliitikas ka jätkuvalt olemas. Kriitikat me pole saanud valitsuses tehtu eest, vaid inimesed ei mahu ühte ruumi ära," ütles Tsahkna erakonna sisevastuoludele viidates.

"Erakonnas käib tramburai, mõned inimesed pole saanud töökohta, mida nad on soovinud," rääkis Tsahkna ETV hommikusaates.

Eestis võitis Euroopa Parlamendi valimised erakond Isamaa, mis sai kaks mandaati, nagu ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Ühe mandaadi said Reformierakond, Keskerakond ja EKRE. Isamaa sai kokku 79 170 häält, SDE 71 171 häält, Reformierakond 66 017 häält. EKRE kogus 54 712 häält ja Keskerakond 45 767 häält.

Võrreldes viie aasta taguste EP valimistega sai Isamaa ühe mandaadi juurde ja peaminister Kaja Kallase juhitav Reformierakond kaotas ühe mandaadi.

Parlamendiparteidest jäi ainsana mandaadita Eesti 200, mis piirdus vaid 9584 häälega. Sealjuures tõi neile enim hääli erakonda mittekuuluv Indrek Tarand (2248 häält), erakonna esimees ja nimekirja esinumber Margus Tsahkna sai 1416 häält, mis olid Eesti 200 üheksast kandidaadist paremuselt viies tulemus.