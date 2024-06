Helme: vaidlus peavoolustumisest on meil käinud alates riigikogu valimistest

EKRE esimees Martin Helme ütles Vikerraadios, et vaidlus selle üle, kas EKRE peaks oma taktikat muutma, et saada valitsusse, on erakonnas juba alates riigikogu valimistest. Jaak Valge sõnul on erimeelsused ületatavad.

"Meil erakonna sees on olemas väike tuumik inimesi, see ei ole väga suur, aga küllaltki mõjukas tuumik inimesi, kes tahaksid erakonna kurssi muuta, ja põhimõtteliselt muuta. Nad küll looritavad seda juttu siin sellest, kuidas me muudaksime stiili ja me muudaksime taktikat, aga tegelikult on asja eesmärk väga lihtne – muuta Eesti Konservatiivne Rahvaerakond vastuvõetavamaks

liberaalidele või poliitilisele peavoolule," ütles Helme.

"Et ehk siis, kui me oleme neile meele järgi, siis meid võetakse valitsusse. Mina siin ütleksin ikkagi, et mis kasu on sellest, et sa võidad kogu maailma, kui sa müüd oma hinge. Minu vaade on vastupidine – selleks, et saada valitsusse, tuleb saada need hääled ja siis ei ole enam vahet, kas ja kellele sa meeldid või kellele sa ei meeldi, matemaatika tingib selle, et sul šanss saada valitsusse," rääkis Helme.

"See vaidlus on kestnud meil erakonnas alates riigikogu valimistest. Ega me üksteist ei ole suutnud, selle natuke rohkem kui aasta jooksul, veenda, et ühel või teisel poolel on õigus ja nüüd tuleks teistmoodi edasi minna," lisas ta.

"Me just ka eurovalimistega seoses näeme, kuidas Põlissoomlastel see nii-öelda peavoolustumine ja teatud põhimõtete hinnaga valitsusse minemine nende

valijale meeldib, no ei meeldi. Me jääme sellele liinile kindlaks ja seisame põhimõtteliselt oma valijate huvide eest, teades väga hästi, et see ei hakka kunagi saama heakskiitu sellest nii-öelda liberaalset baaskonsensusest."

Saatejuhid küsisid Helmelt, millega Helme hinnangul Silver Kuusik, Jaak Valge ja Henn Põlluaas praegu erakonnas tegelevad.

"See on võimupöörde katse erakonnas. Selge soov panna erakond teisele kursile," vastas Helme.

Seejärel kõlas küsimus, kas Helme näeb, et Põlluaas ja Valge saavad EKRE-s jätkata.

"Probleem on väga lihtne. Eelmisel aastal oli kongress, kus 90 protsenti kongressi delegaatidest toetas seda liini, mida ma esindan. Ja nad (Põlluaas ja Valge) ei leppinud selle liini otsusega, nad jäid selle juurde, et tuleb ikkagi poliitilist käitumismustrit muuta. See ei ole demokraatia, kui sa jääd alla ja pärast seda keeldud ikkagi aktsepteerima seda, mida sulle kongress ütles. Kui nad aru saavad või lepivad sellega, mida kongress ütleb siis loomulikult on

kõigil inimestel kohta," ütles Helme.

Valge: erimeelsused EKRE-s on ületatavad

Jaak Valge sõnul ei saa ta Helme mõttekäigust päris hästi aru. "Igal aastal meil toimuvad kongressid ja kongress selleks ju ongi. Kongress on erakonna kõige kõrgem võimuorgan, kus vajadusel korrigeeritakse oma eesmärke. Meie eesmärki korrigeerimise vajadust ei näe, küll aga näeme vajadust taktikat korrigeerida," kommenteeris Valge.

"Eelmise kongressi otsuste jõus olemiseks on ju praegu ainult kuus päeva aega," lisas ta.

ERR küsis Valgelt, kas teda on viimaste uudiste valguses näiteks erakonda Isamaa kutsutud.

"Minuga on kunagi väga pikka aega tagasi räägitud, aga mitte praegu ja ma arvan, et meil on Isamaaga ikkagi poliitilised erimeelsused. Mina kindlasti Isamaasse üle ei lähe. Mul on reas küsimustes radikaalselt teistsugused seisukohad kui Isamaal, nii et minust sinna üle minejat ei ole," vastas Valge.

"EKRE praeguse juhtkonnaga on meil sellised taktikalised erimeelsused, et kuidas oma poliitilisi eesmärke ellu viia ja neid taktikalised erimeelsused on ületatavad hea tahte korral," rääkis Valge.

Valge sõnul peaks laiapõhjalisemalt ja tõenduspõhisemalt juhtima ning suhtlusstiili muutma. "Ei ole mõtet tulistada kõiki ajakirjanikke, kohtunikke ja keda iganes," lausus Valge.