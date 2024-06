Lisaeelarve eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise

"Lisaeelarve eesmärk on hoida riigirahandus jätkusuutlikul rajal, nii nagu oleme koalitsioonis eesmärgiks seadnud ja 2024. aasta eelarvet koostades otsustanud," ütles rahandusminister Mart Võrklaev (RE).

"Samuti on riigieelarve puudujäägi vähendamine eeltöö järgmise aasta riigieelarve tegemiseks, kus 80 protsendi ulatuses tuleb tagada, et kokkuhoiumeetmed on püsiva iseloomuga ja täidavad tulevaste aastate eelarvepuudujäägi vähendamise eesmärki," lisas Võrklaev.

Koos lisaeelarve meetmetega ulatub valitsussektori eelarvepuudujääk sel aastal 1,19 miljardi euroni ehk 3 protsendini SKP-st. Seega täidab Eesti ka Euroopa Liidu eelarvereeglit.

Rahandusminister rõhutas, et kokkuhoidu panustavad kõik ministeeriumid ja kaasavad võimalusel ka oma allasutusi ja sihtasutusi. Kokkuhoid tuleb peamiselt tegevus- ja majapidamiskuludest ja seeläbi on kavas säästa 63 miljonit eurot.

Kokkuhoid hõlmab kulude vähendamist ka kaitseministeeriumi valitsemisalas personali- ja majapidamiskulude arvelt. "Riigikaitse on meie jaoks jätkuvalt prioriteet ja tõhustamise tulemusel vabanevad vahendid suuname täiendavalt kaitsevõime parandamisse – ca 4,6 miljonit," ütles Võrklaev.

Suuri investeeringuid lisaeelarvega ära ei jäeta. "Praeguses majandusolukorras on meie eesmärk majandust toetada ja investeeringud 100 protsenti ära teha. See osa, mis jääb sel aastal selgelt kasutamata, on mõistlik edasi lükata või kaaluda nende ära jätmist," sõnas Võrklaev.

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni investeeringud säilivad kokkulepitud tasemel ehk moodustavad ühe protsendi sisemajanduse koguproduktist (SKP). Kuna aga majandusel ei lähe nii hästi kui loodeti, arvestatakse kokkuhoiu hulka see summa, mis ületab kevadprognoosi järgi ühte protsenti SKP-st ehk kulude taset vähendatakse 19 miljoni euro võrra.

Haiglad peavad tegevuskuludelt panustama ühe protsendilise kokkuhoiuga.

Muuseume, teatreid ja kontsertasutuste sihtasutusi ning avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid kokkuhoiumeetmed ei puuduta.

Tulude suurendamiseks tõstetakse Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Elering AS-i dividendide summat.

Kokku sisaldab lisaeelarve ligi 115 miljoni euro ulatuses kokkuhoiu- ja 68 miljoni euro ulatuses tulumeetmeid. Sealhulgas vähendatakse valitsuse reservi 29 miljoni euro võrra.