Meloni väljus eurovalimistelt veelgi tugevamana

Mitteametlike tulemuste kohaselt toetas Meloni Itaalia Vendade parteid 28,81 protsenti valijatest. 2022. aasta septembris saavutas Meloni erakond Itaalia parlamendivalimistel 26-protsendise toetuse. 2019. aasta europarlamendivalimistel toetas Meloni parteid vaid kuus protsenti valijatest.

Meloni ütles pärast valimisi, et tunneb tulemuste üle suurt uhkust.

"See on poliitiliselt väga oluline ja ka isiklikult liigutav," ütles ta raadiojaamale Rtl, märkides, et mujal Euroopas valitsusparteisid valimistel edu ei saatnud.

Kõik pilgud on nüüd suunatud sellele, mida Meloni oma suurenenud mõjuvõimuga Brüsselis peale hakkab.

Temaga on flirtinud nii paremtsentristlikku EPP fraktsiooni kuuluv Ursula von der Leyen, kui ka Prantsuse parempopulistide liider Marine Le Pen.

"Mõne tunni pärast võib Giorgia Melonist saada poliitiliselt mõjukaim EL-i peaminister," märkis Rooma LUISSi ülikooli poliitikaanalüütik Lorenzo Castellani tulemuste selgumisel.

Meloni ja Le Peni vahel, kes istuvad Euroopa Parlamendis erinevates rühmades, valitsevad aga ka pinged.

"Ma ei usu, et Meloni tahaks naasta tööle selliste inimestega nagu Le Pen," ütles mõttekoja Center for Britain and Europe kaasdirektor Daniele Albertazzi.

"Tal on vähem saadikuid kui Le Penil, kuid ta on peaminister," lisas Albertazzi.

"Ma arvan, et ta üritab ka edaspidi mängida suurte tegijatega, keskenduda EPP-le ja läbirääkimistele Euroopa Komisjoni järgmise juhi üle," ütles Albertazzi AFP-le.

Meloni hakkas ligi 15 kuud tagasi juhtima Itaalia kõige parempoolsemat valitsust pärast teist maailmasõda.

Ta rajas oma kampaania lubadusele taastada Itaalia rahvuslik uhkus ja elavdada majandust, kaitsta riigi kristlikku kultuuri ja traditsioonilisi pereväärtusi ning vähendada illegaalset immigratsiooni.

Kuid EL-i kritiseerimisest hoolimata on Meloni teinud tihedat koostööd ka von der Leyeniga ja pälvinud Washingtoni poolehoiu, kuna toetab Ukrainat.