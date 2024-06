Lääs ei suuda endiselt Ukrainat õhutõrjesüsteemidega varustada

Kiiev on mitu kuud palunud oma toetajatel saata seitse täiendavat USA loodud Patrioti õhutõrjesüsteemi, et Moskva rünnakutele vastu seista.

Ukraina üha jõulisemate palvete peale on Saksamaa pakkunud veel üht Patrioti, Itaalia aga lubanud moodsat SAMP-T seadet.

USA meedia teatas kolmapäeval, et Washington saadab ühe uue Patrioti patarei. Kuid Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin keeldus seda neljapäeval Brüsselis toimunud NATO kohtumisel kinnitamast.

"Mul ei ole täna Patrioti patarei kohta teateid, kuid võin teile öelda, et jätkan sellega tööd," ütles Austin.

Holland veab samal ajal jõupingutusi Patrioti õhutõrjesüsteemi ehitamiseks erinevate riikide varudest pärit komponentidest.

"Me nimetame seda Patrioti pusleks, see tähendab, et teised riigid uurivad nüüd, mida nad saavad teha," ütles Hollandi kaitseminister Kajsa Ollongren.

Ollongren ütles, et Holland on lubanud anda ühe radari ja kaks raketiseadeldist, et aidata kokku panna terviklikku süsteemi.

Saksa kaitseminister Boris Pistorius ütles: "Oleme juba andnud kolm süsteemi, mis tähendab neljandikku meie võimest. Seega ei ole võimalust pakkuda rohkemat neist kolmest süsteemist. Nüüd on süsteemide pakkumine teiste partnerite ülesanne."

Ukraina ise peab Patrioti eriti väärtuslikuks, kuna see on üks väheseid süsteeme, mis suudab alla tulistada Venemaa kõige moodsamaid rakette.

Venemaa on kasutanud ära Ukraina puudulikku õhutõrjet, et selle vägesid rindejoonel rünnata ja riigi elektrivõrku pommitada. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Moskva on alates talvest hävitanud poole riigi elektritootmisvõimsusest.

Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse andmetel on Patriot ülekaalukalt kalleim üksik relvasüsteem, mille USA on Ukrainale tarninud.

Selle hinnangul on Patrioti kogumaksumus umbes 1,1 miljardit dollarit. 400 miljonit dollarit süsteemi enda ja 690 miljonit dollarit rakettide eest.