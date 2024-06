ERR USA-s: ülemkohus lükkas tagasi ettepaneku piirata abordipillide kättesaadavust

Ameerika Ühendriikide ülemkohus lükkas tagasi abordivastaste rühmituste püüdluse piirata juurdepääsu abordipillidele.

Hagejad seadsid kahtluse alla 2016. ja 2021. aastal USA toidu- ja ravimiameti vastu võetud leevendavate meetmete seaduslikkuse, mis lubas aborditablette kasutada seitsme rasedusnädala asemel kuni 10. rasedusnädalani.

Pandeemia ajal lihtsustati ka tablettide kättesaadavust, võimaldades neid internetist osta ja postiga koju tellida.

Ülemkohus otsustas ühehäälselt, et abordivastastel rühmitustel ja arstidel ei ole õigust vaidlustada USA toidu- ja ravimiameti regulatiivseid nõudeid.

Ekspertide hinnangul ei muuda reedene otsus suures pildis aga midagi. Nimelt tühistas ülemkohus 2022. aastal otsuse, millega lõppes üleriigiline põhiseaduslik õigus abordile ning viimase kahe aastaga on protseduur täielikult keelustatud 14 USA osariigis.

Demokraadid on abordiõigused novembris toimuvate USA presidendi valimiste eel tõstatanud aga üheks peamiseks teemaks.

President Joe Biden teatas kirjalikus avalduses, et võitlus jätkub ning reedene ülemkohtu otsus ei muuda tõsiasja, et kaks aastat tagasi kaotasid naised oma põhivabaduse.

Asepresident Kamala Harris rõhutas sama. "Meil ei ole põhjust tähistamiseks. Reaalsus on see, et Ameerikas elab kaks kolmandikku reproduktiivses eas naistest just nendes osariikides, kus on kehtestatud Trumpi abordikeeld. Ja see otsus ei muuda seda fakti," lausus Harris.

Donald Trump on püüdnud teemat vältida, kuid kevadel sõnas endine president, et abordiga seotud küsimused tuleks jätta osariikide otsustada. Seda seisukohta kordas ta ka reedel.

Ameerika Ühendriikide üks suuremaid abordivastaseid liikumisi Pro-Life America teatas pärast otsuse välja kuulutamist, et võitlus ohtlike ravimite müügi peatamiseks ei ole veel lõppenud.