Trumpi sõnul ollakse Ukraina sõja lõpetamisele väga lähedal

USA president Donald Trump
USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et Ukraina sõja lõpetamisele ollakse väga lähedal ning eeldatavasti jõuvavad Venemaa ja Ukraina tingimustes kokkuleppele.

"Ukraina sõja lõpp, ma tõesti usun, on väga lähedal," ütles Trump ajakirjanikele, kui lahkus Valgest Majast riigivisiidile Hiinasse.

Ühtlasi lisas Trump, et Venemaa riigijuht Vladimir Putin ei eelda, et agressorriik peaks Donbassi endale saama.

Ukraina presidendi kantselei juht Kõrõlo Budanov ütles Leedus visiidil olles, et Ukraina on valmis Ukraina ja Venemaa liidrite kohtumiseks, juhul kui Kreml on tõepoolest valmis läbirääkimisteks. Sellest teatab Ukrinform.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Venemaa liidri Vladimir Putini kõnelused ei tuleks ootamatult "nagu välk selgest taevast", kuid kui Venemaa signaalid dialoogi kohta on siirad, oleks ka Ukraina valmis, sõnas Budanov.

Slovakkia peaminister Robert Fico ütles pühapäeval pärast visiiti Moskvasse, et kui Ukraina president Zelenski soovib Vladimir Putiniga läbirääkimisteks kohtuda, peaks ta Kremliga isiklikult ühendust võtma. Fico sõnul olnud selline Putini vastus, kui Slovakkia peaminister oli andnud teada Zelenski valmisolekust kohtumiseks Venemaa juhiga mis tahes formaadis.

Ajakirjanike küsimusele niisuguse kohtumise võimalikkuse kohta ütles Budanov, et sõjas olevate riikide vahelised telefoniliinid on katkestatud ning "selliseid kõnesid ei tehta mobiiltelefoniga".

"Tõsiselt rääkides – kui Vene Föderatsioon on tõepoolest valmis sisuliseks vestluseks, oleks ka Ukraina valmis," ütles presidendi kantselei juht.

Ta lisas, et Ukraina on korduvalt oma tegudega näidanud, et toetab sõja lõpetamist ja rahu saavutamist.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Reuters, Ukrinform

