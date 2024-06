Kümned rühmad alustasid malevasuve

Kätte on saabunud see aeg, mil koolinoored, enamasti 13- kuni 19-aastased saavad suvel kokku, et üheskoos teha mõni nädal tööd. Lisaks töökogemusele õpetab õpilasmalev noortele vastutust, kohusetunnet ja erinevaid suhtlemisoskuseid.

"Malev on õnneks igal aastal populaarne, meil malevanoori jätkub. Kahjuks on nii, et kõik huvilised endale kohta ei saagi, sest umbes poole rohkem on neid, kes sooviksid malevasse tulla," rääkis Õpilasmaleva juhataja Külli Tatter.

"Meil on tööandjad peaaegu kõik Tallinna linnaosavalitsused, erinevad linnaametid, väga populaarne on loomaaia rühm, aga ka Kadrioru park, botaanika aed. On ka tööandjaid Tallinnast väljas: erinevad marjakorjajad, marjatalud, kes lasevad noortel marju korjata, ja erinevaid heakorratöid tehakse linnast valjas," lisas ta.

13- kuni 15-aastased noored töötavad neli tundi päevas ja alates 15. eluaastast kuus tundi päevas.

"Malevas on kõige ägedamad noored ja kõige parem sisustus suvele," ütles Inara.

"Malev on kõige parem võimalik töökogemus, mida sa saad suvel noorena teha," sõnas Robin.

Maarja Liis ja Kadri veedavad malevasuve Ranna Rantšos heakorratöid tehes. "Eelmisel aastal käisime marju korjamas ja õunu ka. Kogu aeg saab midagi uut proovida, see on täiega äge," ütles Maarja Liis.

"Seekord me oleme RMK Toilas, mis on väga huvitav rühm, kus saab rahvatantsu õppida," ütles Hendrik.

"Ma lähen Ranna Rantšosse kühveldama. Ei hakka seda sõna välja ütlema, aga kühveldada saab palju. Esimesel aastal värvisin ja siis sõitsin natuke rallit ja nüüd lähme kühveldame," ütles Robin, kelle sõnul on malevast võimalik leida tõelised sõbrad.

"Sa leiad malevast need sõbrad, kes on sinu päris sõbrad, sa saad rühmajuhtidega heaks sõbraks ja sõprus üldse iseloomustab kogu malevaelu," sõnas ta.