Türi valla õpilasmalevas sai tänavu tööd 60 noort

Türi valla Laupa malevarühma õpilaste tööpäev algas hommikul kell pool üheksa. Esimese asjana korjati kokku mobiiltelefonid – selline on noorte endi soov, et miski tööd ei segaks. Laupa malevlased Wisam ja Steisy ei teinud saladust, miks nad tegelikult malevasse läksid.

"Raha, lisaraha teenimine, /.../ et suvel saaks lõbutseda ja kui ei ole raha, siis sa ei saa midagi osta," ütles Steisy Viilipus.

"Mulle lihtsalt ei meeldi vanematelt raha küsida, mulle meeldib rohkem enda raha kasutada," sõnas Wisam Zaabout, kelle sõnul saab ta brutopalka 194 eurot.

"Selle aasta rühmaga meil küll töö tegemisega probleeme ei ole, kõik teevad väga suure rõõmuga. 15 ruumi puid ladusime eile ära ja lapsed ei olnud isegi nõus enne ära minema, kui kõik puud olid laotud," rääkis Laupa malevarühma juhendaja Kairi Kärner.

Türi valla õpilasmaleva kuues rühmas sai tänavu tööd 60 noort, ent kohti on 10 võrra vähem kui mullu.

"Kuna meil maapiirkondades on lapsi vähemaks jäänud ja väga sageli kujuneb nii, et maarühmad on väikesed ja Türil suured rühmad, siis paraku on nii, et üks rühm on vähem sellel aasta," rääkis Türi valla õpilasmaleva juht Erika Teras.

Järva valla Peetri rühmas tegeleti kolmapäeval tõelise maatööga – Hiiesaare talus tuli küttepuud kuuri alla laduda ja kitselaudast sõnnik välja vedada.

"See on töö ja kõik töö on nagu ikka – tuleb ära teha," ütles Peetri rühma valevlane Janelle Hiiesalu.

"Vabatahtlikult olid nõus seda tegema. See oli neil põnev ja huvitav ja jagasid kordasid, kes järgmisena saab käru lükata ja labidat katsuda," selgitas Peetri malevarühma juhendaja Pille Piigert.

Noorte sõnul on malevas käimise juures tähtsaim hea seltskond. "Saad sõpradega olla ja liikuda, ei pea kodus passima," ütles Ivi-Mirell Kurema.

Põhikooliealiste õplaste malevasuvi kestab 10 päeva.