Prantsusmaa parempoolsed: ilma absoluutse enamuseta me valitsust ei moodusta

"Ma ei ole jõuetu ega presidendi abiline," ütles paremäärmusliku Rahvusliku Liidu (RN) president Prantsusmaa meediaväljaandele Le Parisien. "Ma vajan valitsemiseks absoluutset enamust."

Bardella juhib RN-i kampaaniat, mis käivitus kohe pärast erakorraliste valimiste välja kuulutamist. Prantsusmaa president nimetab peaministriks traditsiooniliselt suurima parlamendipartei või koalitsiooni juhi. Kui parempoolsed võidavad, peab Macron moodustama ühisvalitsuse, ehk koosvalitsuse (prantsuse keeles cohabitation) opositsiooniga.

Selliseid olukordi, mida Prantsusmaal nimetatakse koosvalitsemiseks, on praeguse valitsemissüsteemi ajal esinenud kolm korda, kuid 7. juulil võib olukord pärast teist hääletusvooru olla keerulisem. Kuigi Rahvuslik Liit eeldatavasti saab kõige rohkem kohti Rahvusassamblees, ei prognoosita, et nad saavutavad absoluutse enamuse jaoks vajalikud 289 kohta.

Vähemusvalitsusena peaks RN otsima koalitsioone teiste poliitiliste jõududega, mis võib osutuda keeruliseks, kuna peaaegu kõik teised poliitilised jõud on avaldanud parempopulistidele tugevat vastuseisu.

"Kes usub, et suudame muuta prantslaste igapäevaelu koosvalitsusega? Keegi ei usu," ütles Bardella. "Ma ütlen Prantsusmaa rahvale: proovige meid, me vajame absoluutset enamust."

Alates 2022. aastast on Macron ja tema peaministrid valitsenud ilma absoluutse enamuseta, leides vajalikke enamusi juhuti või kasutades põhiseaduslikke mehhanisme, et vältida hääletusi parlamendis. RN oleks vähemusvalitsuses haavatavam ning riskib tagasi astumisega, mis rikuks nende šansse 2027. aasta presidendivalimistel, kirjutas Politico.

Prantsuse vasakpoolsed on samas otsustanud peaministri kandidaadi jätta välja kuulutamata. Osaliselt hirmust, et radikaalse vasakpartei Allumatu Prantsusmaa juht Jean-Luc Melenchon võib end läbi suruda. Melenchon on aga öelnud, et ta ei püüa end peale suruda.

Teisipäeval kutsus Sotsialistliku Partei juht Olivier Faure üles korraldama hääletust, et nimetada vasakpoolsete koalitsiooni seas peaminister pärast 7. juulit, kui vasakpoolsed suudavad valimised võita.