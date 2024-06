Scholz on mures parempopulistide võimaliku võidu pärast Prantsusmaal

Saksa kantsler Olaf Scholz ütles pühapäeval, et ta on mures parempopulistide võimaliku võidu pärast Prantsusmaa eelseisvatel ennetähtaegsetel üldvalimistel.

"Ma olen mures valimiste pärast Prantsusmaal," ütles Scholz ringhäälingule ARD.

"Ma loodan, et valimistel on edukad parteid, mis ei ole (Marine) Le Pen. Kuid see on prantsuse rahva otsustada," lisas ta.

Valimiste esimene voor toimub 30. juunil.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kuulutas parlamendivalimised välja vahetult pärast Euroopa Parlamendi valimiste lõppu, kui oli selge, et toetus tema valitsusele olid oodatust kehvemad.

"Euroopa Parlamendi valimiste tulemused ei ole head minu valitsuse jaoks," lausus ta, lisades, et ta ei saa valimistulemusi ignoreerida.