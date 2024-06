Tartu linnavalitsus plaanib Emajõe vabaujula kaasaegsemaks kujundada

Emajõe paremkaldal olev rand asub enam-vähem Tähtvere ja Supilinna vahepeal ja soojematel suvepäevadel on seal rahvast palju. Linn plaanib rannaala suuresti ümberkujundada. Näiteks on plaanis teha asfaltrada, rannaalale on planeeritud ka näiteks pesemisvõimalused, toitlustusala ning eraldi murukattega osad.

"See rand on täna liiga vähe tegevust pakkuv. Siia on kehv ligipääs. See ei ole inimeste ootustele selles osas vastav, et siin võiks olla rohkem tegevust nii sportlikus mõttes kui ka erinevates vanuses laste mõistes," sõnas Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Teisipäeva õhtul tutvustati ranna kaasajastamise plaane avalikul arutelul. Kohale tulnud elanike üks muredest oli see, et planeeritud asfalttee ja plastist pinnakatted mänguväljakutel ei ole keskkonnasõbralikud.

"Mänguatraktsioonideks võiks ka kasutada pigem puitmaterjali ja sellist, mis on loodussõbralikum. Rohkem liiva- ja savimaterjali ka lastele mängimiseks. Selliseid võimalusi. Samuti, mida inimesed välja tõid, et võiks olla metsikumat loodust ka rannas rohkem. Selle lahenduse kohaselt on plaanis see rand täiesti inimkäe läbi ümber kujundada, aga inimestele meeldiks ikkagi näha seda loodust pigem sellisena nagu see on praegu, väikeste täiendustega," kommenteeris supilinlane Anneli.

Tartus on kolm avalikku randa. Üle-eelmisel kevadel sai kaasajastatud linnaujula teisel pool Emajõge. Supilinlase Peep Mardiste sõnul on üles kerkinud põhimõtteline küsimus, kas kõik Tartu supelrannad peavad olema ühesugused.

"Põhimõtteline küsimus on see, et kui Tartus on kolm avalikku supelranda, kas kõik peaks välja nägema ühesugused – hästi palju atraktsioone, sportlastele, lastele ronimist, kõikvõimalikke asju – või võiks üks rand olla natukene metsikum. Siiamaani see ongi olnud nii, et Supilinna küljes paremkaldal Emajõe rand on olnudki selline vähemate atraktsioonidega ja sellisena see meeldib paljudele inimestele, kes tahavadki rahulikumat olemist, lihtsalt liiva-vett. Nüüd ongi vaidlus linnavalitsusega, kas see rand samamoodi üle koormata kõikvõimaliku plastmassi, metalli ja muu kolaga või jättagi natukene looduslikumaks. Selline kompromissikoht, näeme, millega see protsess lõpeb," rääkis Mardiste.

Ühe võidu supilinlaste kogukond juba sai – ranna juurde algselt planeeritud 80-kohalise parkla ehitamisest linnavalitsus loobus ning nüüd on projektis pea viis korda väiksem parklaala.