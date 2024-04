Emajõe vabaujula parkla paisumine tuli supilinlastele halva üllatusena

Tartu linn rajab Supilinna tiigi kõrvale uue autoparkla. Supilinna Selts oli küll teadlik, et praegust Emajõe vabaujula parklat nihutatakse rannast kaugemale, aga et uude parklasse mahub praegusest ligi kolm korda rohkem autosid, oli seltsile halb üllatus.

Tartu vabaujula rannaala uuendamise esmane eskiislahendus valmis 2021. aastal. Praegune vabaujula autoparkla, mis asub kohe ranna ääres, nihkub eskiisi järgi rannast veidi kaugemale, spordipargi poole.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et parkla nihutamine loob ranna ääres paremad võimalused kergliiklejatele liikumiseks ja näiteks ka rataste parkimiseks. Ligi 3000 ruutmeetri suuruse uue parkla rajamine, mis mahutaks 75 autot, pidi algama eelmisel reedel. Reede hommikul otsustas linn, et töödega alustada siiski ei saa, sest esialgne parkla suurus on palju pahameelt tekitanud nii supilinlaste kui ka ülejäänud tartlaste hulgas.

"Oleme ehitajale andnud märku, et me selle parkla suuruse osas veel kaalutleme ja siis anname selle n-ö lõpliku ülesande, kas ja kuidas see parkla sinna siis valmib. Selge on see, et iga parkimisala puhul on võimalik jaotada realiseerimist etappideks, et ei pea minema suuremahulist parklat kohe välja ehitama, et võib teha seda ka väiksemas mahus ja selle võrra me täna siis kaalume, milline see suurus esimese hooga peaks olema," selgitas Tamm.

Supilinna seltsi juhatuse esimehe Helen Hiiemaa sõnul oli seltsile teada, et vabaujula parkimisala nihkub rannast kaugemale ja seda käiku ka pooldatakse. Kursis polnud inimesed aga sellega, et parkimiskohti tekib uude asukohta ligi kolm korda rohkem.

"Meie vaikimisi eeldus oli see, et neid ei ole rohkem kui neid, mis siis praegu selle ametlikult olemasoleva parkla juures on, neid on alla 20. Ma olin ka näinud eskiisprojekte, aga ma teadsingi, et see on selline ajutine eskiis ja midagi ei ole lõplikku. Siis me, jah, ei osanud mingit parkla ehitust üldse praegu kahtlustada," rääkis Hiiemaa.

Kuuldes kohe algama pidanud ehitustöödest ja parkla suurusest pöördus selts oma rahulolematusega ka linnapea poole. Pöördumises toob selts muu hulgas välja, et nii paljude parkimiskohtade loomine suurendab liiklust ka Supilinna kitsastel ja halvas olukorras tänavatel.

"Oa tänav tuleb ju läbi Supilinna. Ta on osaliselt, Oa tänava alguses renoveeritud, edaspidi on ta selline suhteliselt ilma kõnniteedeta, lihtsalt üks tänav ja kui kõik need autod või autojuhid teavad, et seal tee lõpus on üks suur-suur parkla, mis võimaldab neil peaaegu otse randa saada, siis ilmselge, et autojuhid hakkavad seal veel rohkem sõitma kui praegu. Ma supilinlasena ei saa rahul olla sellise asjade käiguga," rääkis Hiiemaa.

Seega oli ehitustööde pausile panek ja uuesti plaani läbimõtlemine linna poolt ainuõige otsus, lisas Hiiemaa.

Lisaks parkimiskohtade arvule oli tööde peatamisel ka teine põhjus. Nimelt tuleb eskiisi järgi parkla ehitamiseks maha võtta mitu puud, kuid vahetult enne töödega alustamist ja enne pesitsusrahu algust leiti ühe puu otsast linnupesa.

"Oleme sinna omakorda tellinud ornitoloogiaga seonduva n-ö uurimise. Tuleb ornitoloog, kes täpsustab, kuidas seal puude osas linnupesadega täpselt olukord on ja kas see üks pesa, mis sealt täna meie spetsialistide poolt leiti, kas selles ühes pesas on tegelikult ka linnud, kes seda kasutavad. Seal tegelikult lõviosa, 80 protsenti nendest puudest, on juba saanud varem mitterahuldava hinnangu, ehk siis 80 protsenti nendest puudest tuleks sõltumata parkla rajamisest tegelikult sealt maha võtta," rääkis Tamm.

Nii puude kui parkla suuruse saatus võiks selgemaks saada selle nädala jooksul. Kui linn võib ornitoloogide hinnangul siiski puid langetama hakata, jätkab pärast puude mahavõtmist parkla rajamisega OÜ Terrasson, kellega linn sõlmis hankelepingu selle aasta veebruaris. Parkla võib valmida 1. juuniks.