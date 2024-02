Bussifirma kahtleb Tartu ja Riia vahelise rongiühenduse mõttekuses

Lux Expressil on praegu Tartust Riia suunas kolm väljumist päevas, millest kaks saavad alguse Narva piiripunktist. Ettevõtte kogemusele tugindese tekitab Tartu-Riia rongiliini eeldatav nõudlus küsimusi, ütleb Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos.

"Kogu eelmine aasta oli meil keskmiselt 12-15 reisijat Tartu-Riia lõigul. Paljuski, tõsi ka seda Tartu-Riia liiniliiklust hoidis üleval Peterburg-Tartu-Riia liin, kust lisandusid Peterburi, Narva ja Jõhvi reisijad. Aga Tartu ja Riia vahel oli tõesti reisijad kõigest 10-15 väljumise kohta. Nii et nende andmete taustal tundub natukene utoopiline," kommenteeris ta rongiliinile prognoositavaid reisijanumbreid.

Kliimaministeeriumi raudtee valdkonnajuht Indrek Laineveer ütles, et Elron on oma andmetele tuginedes prognoosinud esialgseks nõudluseks veidi üle 40 reisija ühe rongi kohta.

"Täna on ta Valga-Riia pealt tehtud, et selles prognoosis ei ole arvestatud neid vahepeatusi, et kui need vahepeatused lisaks tulevad, mida me täna ei oska kindlalt lubada, kuna see vajab ka Läti poolset kooskõlastust, et on võimalik ka reisijaid seal lätisiseselt vedada, siis on võimalik ilmselt ka suurem reisijate arv rongi kohta," ütles Laineveer.

Sel aastal võiks rong sõita linnade vahel graafikuga, mille järgi jõuab raudruun Riiga õhtul ja tagasi Eestisse hakkaks see tulema järgmise päeva hommikul. 2025. aastast, kui Tallinna-Tartu liinile tulevad uued elektrirongid, on võimalik tihendada olemasolevate diiselrongidega liiklust ka Tartu-Riia liinil nii, et mõlemal suunal toimuks päevas kaks väljumist, ütles Laineveer.

"Kaks kuni kolm vagunit, mitte suurem. Kui arvestada, et keskmine reisijate arv oleks seal 40 reisijat, et siis kindlasti mitte suurem rong. Nüüd sõltub ka sellest, kas need siseriiklikud peatused tulevad ka käiku või ei tule," selgitas ta.

Aga isegi kui eeldatav reisijate arv saavutatakse, jääb Roosi jaoks õhku küsimus, kas doteeritava rongiliikluse avamine on põhjendatud? Kliimaministeeriumi andmetel kulub sel aastal rongiliini ettevalmistavad tegevused circa 300 000 eurot. Kui liin läheb tööle, tuleb arvestada lisaks umbes 100 000 euro suuruse dotatsiooniga kuus. Juhul, kui järgmisel aastal hakkavad Eesti ja Läti vahet sõitma edasi-tagasi kaks rongi, kasvab dotatsioon kahe miljoni euroni aastas.

Roosi hinnangul ei loo aga ka kaks rongi päevaülest teenust, seda enam, et rongi lõpp-peatuseks on Riia kesklinn, kuid oluline on ühendus just Riia lennujaamaga.

"Me ei näe nagu olulisi argumente, miks seda reisirongi täna ja eriti tänases Eesti riigi eelarveseisus nii jõuliselt Tartu ja Riia vahele surutakse. Selle kahe miljoni euro eest, mille eest kavandatakse kahte rongiühendust, suudaks Lux Express opereerida kaheksat ühendust Tartu-Riia- ja Riia lennujaama vahel, mõlemas suunas ja ilma piletirahata," rõhutas Roos.

Laineveer ütles, et rongi eesmärk pole konkureerida bussiühendusega, vaid saada inimesed autodest ühistransporti.

Praeguse ajakava järgi pole Tartu-Riia rongiühendusega võimalik alustada enne augustikuud, lisas Laineveer: "Kui seal tekib mingisuguseid viivitusi mõne protsessiosa puhul, siis on ka nagu oktoober selline tärmin, kus oleme näinud ette, et igal juhul peaks siis selleks ajaks olema võimalik see käiku panna. Täna me oleme alles esmased kokkulepped seal suuliselt teinud, aga kirjalikud kokkulepped selle opereerimise osas on tegemata alles, et kunagi ei tea, mis on Läti poole soovid."