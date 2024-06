Läti koalitsiooni ülekaal kahanes õhkõrnaks

Kolmapäeval teatas parlamendisaadik Edgars Zelderis, et lahkub koalitsioonipartei Progressiivid fraktsioonist ning võimuliidul on nüüd seimis vaid 50 häält. Läti seimis on 100 kohta ning võimuliit sõltub nüüd sõltumatute saadikute toetusest.