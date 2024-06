USA suunab kõik Patrioti õhutõrjesüsteemide tellimused Ukrainasse

Teade tuli pärast seda, kui president Joe Biden avalikustas, et USA on saanud viielt riigilt lubadused tarnida Kiievile Patrioti ja muid õhutõrjesüsteeme, teatas Financial Times (FT) 20. juunil, viidates anonüümsetele allikatele, vahendas The Kyiv Independent.

"Teavitasime riike, kes soovivad tulevikus meie õhutõrjesüsteeme, et nad peavad ootama," ütles Biden pärast 10-aastase julgeolekuleppe allkirjastamist president Volodõmõr Zelenskiga G7 tippkohtumisel Itaalias 13. juunil.

"Kõik, mis meil on, läheb Ukrainasse, kuni nende vajadused on rahuldatud. Ja siis täidame lubadused, mille oleme teistele riikidele andnud," lisas USA president.

Kiiev sai oma esimese õhutõrjesüsteemi Patriot USA-lt 2023. aasta esimesel poolel ja sellest ajast alates on USA kõige arenenum õhutõrjesüsteem osutunud kriitiliseks Ukraina taeva kaitsmisel.

USA peaks Patrioti õhutõrje tellimuste ümbersuunamisest teada andma 20. juunil, ütlesid FT-le kolm anonüümset allikat. Avaldus kinnitab Bideni pühendumust Kiievile ja tagab, et Ukraina saab vajalikud süsteemid riigi kaitsmiseks, ütlesid allikad.

Kiiev on palunud oma partneritelt täiendavaid õhutõrjevahendeid, kuna Venemaa intensiivistab rünnakuid Ukraina tsiviilelanikkonna ja taristu vastu. USA-s toodetud Patrioti süsteemid on väga tõhusad Venemaa ballistiliste ja tiibrakettide tõrjumisel.

Poola, Rumeenia ja Saksamaa on nende Euroopa riikide hulgas, kellel on veel tarnimata Patrioti süsteemide tellimused, ning Hispaanial on tellitud Patrioti heiteseadmed, kirjutas FT.

Ameerika raketid, mis on mõeldud Šveitsile, tarnitakse vaatamata lepingulistele kohustustele Ukrainasse, teatas Šveitsi väljaanne Blick, viidates anonüümsetele allikatele.