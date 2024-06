Fotod: Lidl avas Saaremaal esimese poe

Saarlaste poolt oodatud ja kaheksa miljoni euro eest valmis ehitatud Lidli Eesti suurim kauplus sai neljapäeva hommikul kell kaheksa Kuressaares avatud

Saaremaa majandusasjadel silma peal hoidev Aivar Sõrm hindas, et enam kui 12 000 kauplusega suure Saksa kaubandusketi piiratud arvuga elanikega saarele tulek teeb kindlasti senised tegijad ärevaks. Ja Kuressaaret saabki nimetada nüüd Eestimaa kaubanduspealinnaks.

"10 ruutmeetrit on kaubanduspinda iga Kuressaare inimese kohta. Kui öeldakse , et Tallinn on Euroopa tipp oma kahe ruutmeetriga, siis Kuressaare oma 10 ruutmeetriga on tõenäoliselt vabariigi tipp. Need arvud on hämmastavad nii ehk teisiti, arvestades, kui vähe meil tegelikult rahvastikku ja tarbijaskonda on. Ja konkurents ägestub ja minnakse üsna tõsiselt üksteisele kõri kallale," lausus Sõrm.

"Sellise rahvusvahelise suurettevõtte Eesti suurima kaupluse rajamine Kuressaarde mõjutab siinset turgu ikkagi väga-väga oluliselt. Ja kahjuks läheb ikkagi kõige raskemaks väikestel," ütles Coop Saaremaa juht Kalle Koov.

Aga ostjad ja ka ligi 50 saarlast, kes uues poes tööd said, tervitavad uut tulijat.

"Iga poe ehitusele eelneb põhjalik analüüs ja tasuvusanalüüs, et kas on mõtet siia tulla. Ja leiti, et Saaremaale on väga tasuv tulla. Saaremaale tuuakse kaup igal hommikul Riia laost ja igal hommikul tuleb veoauto ja toob kaupa. Selles osas me mingeid järeleandmisi ei tee," lausus Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel.

Kuressaare kauplus on Saksa kaubandusketi 14. pood Eestis. Seppel ütles, et nende eeskujuks on Leedu, kus samuti alustati 15 kauplusega ja nüüdseks on Leedus juba 70 Lidl kauplust.