Itaaliat tabas reedel ulatuslik protestilaine ja tuhanded inimesed avaldasid meelt elukalliduse tõusu ja avalike teenuste halvenemise vastu. Itaalias kasvab inimeste rahulolematus paremtsentristliku valitsuse poliitikaga.

Üldstreigi kuulutas välja Itaalia suurim ametiühing CGIL. Vasakpoolse ametiühingu hinnangul süvendab paremtsentristliku peaministri Giorgia Meloni valitsuse poliitika ebavõrdsust ega paku piisavat tuge majanduslikes raskustes inimestele ja ettevõtetele.

Meloni valitsuskoalitsioon on kiitnud heaks 2027. aasta eelarvekava, mille eesmärk on hoida eelarvepuudujääk 3,4 protsendi juures SKP-st. Kavandatavad pankade ja finantstehingute maksutõusud on aga tekitanud vastuseisu finantssektoris ja ettevõtjate seas. Valitsuskoalitsioonis puudub üksmeel ka selles, kuidas leida tervishoiu ja muude meetmete rahastamiseks täiendavad 500 miljonit eurot.

Itaalias kiireneb inflatsioon, samal ajal kui majandus ei kasvanud kolmandas kvartalis ning reaalpalgad on endiselt madalamad kui 2021. aasta alguses . Elukalliduse tõus vähendab nüüd üha enam inimeste ostujõudu. Vaid 34 protsenti valijatest kiidab valitsuse tegevuse heaks, samal ajal kui toetus vasakpoolsele opositsioonile kasvab

"Inimestel on väga lihtne mure: kuidas ots otsaga kokku tulla. Valitsuse eelarve ei teeni riigi huve. See on vaid valimisreklaam. See ei lahenda ühtegi probleemi, millega inimesed silmitsi seisavad," ütles CGIL-i juht Maurizio Landini.

Streigiga ühinesid ka õpilas- ja üliõpilasrühmad, kes lahkusid klassiruumidest, et protestida hariduse olukorra ja kasvavate sõjaliste kulutuste vastu. Sarnaseid noorte meeleavaldusi korraldatakse ka mujal Euroopas.

"Me ei jää tegevusetult pealt vaatama, kuidas meilt röövitakse meie olevik ja tulevik," teatas üliõpilasliit sotsiaalmeedias

Üldstreik häiris ka ühistranspordi, haiglate ja kohtute tööd. Nädalavahetusel on oodata täiendavaid häireid, kuna streigiga ühinevad raudteetöötajad ja lennujuhtimisteenistuse töötajad.

Meeleavaldustel osalesid ka opositsiooniliidrid Giuseppe Conte ja Elly Schlein, kes püüavad kasutada ära inimeste kasvavat rahulolematust.

Meloni on varem reedeseid streike pilganud, nimetades neid ettekäändeks pika nädalavahetuse veetmiseks. Landini lükkas sellised väited aga tagasi, öeldes, et inimesed tahavad, et neid kuulda võetaks, vahendas Financial Times.