Samuti teavitasid välisministeeriumi esindajad asjurit valitsuse otsusest sulgeda alates 1. detsembrist kõik Eesti ja Venemaa vahelised maanteepiiripunktid vastusena Venemaa vaenulikule tegevusele.

"Putin jätkab Ukraina linnade, taristu ja inimeste süstemaatilist ründamist," ütles välisminister Margus Tsahkna. "Löökide sihtmärgiks on energia-, majandus- ja transporditaristu, aga ka haiglad, koolid, kohvikud ning kultuuriasutused. Ainuüksi viimase nädala jooksul on hukkunud või saanud vigastada ligi 700 tsiviilisikut. Kuni Venemaa ei lõpeta oma agressiooni ega võta vastutust toimepandud tegude eest, peab meie tegevus keskenduma kahele eesmärgile: Venemaa survestamisele ja Ukraina igakülgsele toetamisele."