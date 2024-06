Sõja 849. päev: Ukraina ründas nelja Vene rafineerimistehast ja Shahed droonide hoiupaiku

Oluline reedel, 21. juunil kell 20.51:

- Vene armee tulistas ballistilise raketi Odesa oblasti rannikualale;

- Veel seitse last on naasnud Ukraina kontrollitavale territooriumile;

- Ukraina väed nurjasid vaenlase plaanid okupeerida Borova küla;

- Ukraina ründas nelja Vene rafineerimistehast ja Shahed droonide hoiupaiku;

- Venemaa Jeiski sõjalennuvälja tabas võimas droonirünnak;

- ISW: Ukraina väed liikusid Vovtšanski lähistel veidi edasi;

- Zelenski toonitas energiasektori kaitsmise olulisust

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit:

Vene armee tulistas ballistilise raketi Odesa oblasti rannikualale

Odesa piirkondliku sõjalise administratsiooni (RMA) juht Oleh Kiper teatas Telegramis, et Vene väed tulistasid 21. juunil ballistilise raketi Odesa oblasti rannikualale, vahendas Ukrinform.

"Vaenlane tulistas ballistilise raketi Odesa oblasti rannikualale. Tabamuse tagajärjel sai kahjustada puhkeala infrastruktuur. Kohapeal puhkes tulekahju, mille tuletõrjujad kiiresti kustutasid," sõnas ta ja lisas, et keegi viga ei saanud.

kogu Ukrainas kuulutati välja õhuhäire MiG-31K lennuki õhkutõusu tõttu Savasleika lennuväljalt Venemaal.

Veel seitse last on naasnud Ukraina kontrollitavale territooriumile

Veel seitse last, vanuses neli kuud kuni 13 aastat, on naasnud Hersoni oblasti ajutiselt okupeeritud aladelt Ukraina kontrollitavale territooriumile, teatas Hersoni piirkonna sõjalise administratsiooni juht Oleksandr Prokudin Telegramis, vahendas Ukrinform.

"Jagan veel üht head uudist - veel seitse last on naasnud okupeeritud Hersoni piirkonna kogukondadest," kirjutas Prokudin.

Ta ütles, et nende seas on kolm poissi ja neli tüdrukut, vanuses neli kuud kuni 13 aastat.

Prokudin märkis, et nad läbisid pika ja raske teekonna, ning nüüd on lapsed turvaliselt tagasi ja saavad kogu vajaliku abi.

Laste tagasitoomise eest vastutas heategevusorganisatsiooni Päästa Ukraina meeskond.

Ukraina relvajõud vabastasid 2022. aasta sügisel Hersoni piirkonna parempoolse osa, sealhulgas Hersoni linna. Osa piirkonnast, mis asub Dnepri jõe vasakul kaldal, on ajutiselt Venemaa vägede poolt hõivatud.

Ukraina väed nurjasid vaenlase plaanid okupeerida Borova küla

Ukraina väed on põhjustanud Venemaa sissetungijatele Harkivi oblastis märkimisväärseid kaotusi, sundides neid peatama oma pealetungi ja nurjates nende plaanid vallutada Borova küla, teatas Ukraina sõjaväeluure pressiesindaja Andrii Jusov.

"Kui rääkida Borovast ja Harkivi sektorist, siis Ukraina kaitsjad nurjasid vaenlase kavatsused seal ning nende kaotused elavjõus ja varustuses on märkimisväärsed," ütles ta. "Jah, nad üritavad tuua täiendavaid vägesid ja potentsiaalne oht jääb, kuid praegu ei räägi me uute võimsate gruppide moodustamisest, et olukorda korrata."

"Vaenlase plaanid ja kavatsused said nurjatud. Ta on sunnitud tooma täiendusi, sealhulgas teistest sektoritest, mis on nende jaoks väga tundlikud. See on märk suurtest kaotustest ja sellest, et nende jaoks ei lähe olukord kindlasti plaanipäraselt. Siiski jääb olukord põhja piiril endiselt sama pingeliseks ja ohtlikuks. Vaenlane püüab jätkuvalt Ukraina reserve välja venitada ja juhtida neid ida olukorrast eemale," lisas Jusov.

Ukraina ründas nelja Vene rafineerimistehast ja Shahed droonide hoiupaiku

Ukraina droonid ründasid 21. juuni öösel Venemaa Krasnodari krai ja Astrahani oblasti nelja rafineerimistehast ning Shahed-tüüpi droonide hoiupaiku, teatas Ukraina kindralstaap.

Venemaa väitis, et tulistas öösel massirünnakus okupeeritud Krimmile, Krasnodari kraile ja Volgogradi oblastile alla üle 100 drooni. Vene Telegrami kanalid väitsid, et droonid sihtisid Krasnodari krai rünnaku ajal sõjaväelennuvälja Jeiskis.

Krasnodari krais rünnati Afipski, Ilski ja Krasnodarski naftatöötlemistehaseid ning Astrahani oblastis Astrahani naftatöötlemistehast, teatas Ukraina sõjavägi. Astrahani rafineerimistehas võib viidata linna gaasitöötlusjaamale.

Ukraina väed tabasid ka Venemaa radarijaamu ja elektroonilise luure keskusi okupeeritud Krimmis ja Venemaa Brjanski oblastis, teatas kindralstaap.

Shahed-tüüpi ründedroonide hoiustamis- ja ettevalmistuspaigad, koolitushooned ning nende droonide juhtimis- ja sidekeskused Krasnodari krais jäid samuti rünnaku alla, teatas sõjavägi.

"Operatsioonide tulemusena registreeriti üleöö rida plahvatusi ja tulekahjusid koos järelplahvatustega," teatas kindralstaap. Rünnakute täielikud tagajärjed on alles selgitamisel.

Turva- ja kaitsejõudude allikas kinnitas Kyiv Independentile, et Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) ja mereväe raketiväed viisid läbi ühise rünnaku Jeiski sõjaväelennuvälja 167. treeningkeskusele, kus Shahed droone hoiti.

Baasis registreeriti mitu plahvatust ja järelplahvatust, ütles allikas. SBU droonid ründasid ka Afipski, Ilski ja Krasnodarski naftatöötlemistehaseid, teatas allikas.

Rünnakud rafineerimistehastele raskendavad väidetavalt määrdeainete toodete tarnimist. Allikas ei maininud Astrahani rafineerimistehast.

Ukraina relvajõud ründasid koos Ukraina julgeolekuteenistusega ka Venemaa Adõgee vabariiki ja Tambovi oblastit 20. juuni öösel, kinnitas kindralstaap.

Ukraina droonid ründasid Tambovi oblastis asuvat Tambovnefteprodukti kütuse- ja määrdeainete ladu ning Lukoil-Yugnefteprodukt'i Enyemskaya naftadepood Adõgee vabariigis, teatas turva- ja kaitsejõudude allikas Kyiv Independentile.

Ukraina viis Tšassiv Jari kaitseks lisajõude

Ukraina viis Donetski oblasti strateegilise tähtusega Tšassiv Jari linna kaitseks lisajõude, et lüüa tagasi Vene vägede pealetung, mille õnnestumise korral avaneks neil võimalus jõudsamalt edasi tungida.

"24. mehhaniseeritud brigaadi üksused paigutati ümber, et tugavdada Tšassiv Jari sektori kaitset," ütles grupeering neljapäeva õhtul.

"Olukord linnas ja selle ümbruses on äärmiselt raske. Vaenlane korraldab pidevalt massiivseid otsepealetunge ning püüab põhjast ja lõunast ringiga asula juurde jõuda," lisati teates.

Üksus paigutati Toretski linna lähedale rindepiirkonnas, kus Vene väed on mõningase vaheaja järel taas edasi tunginud.

Tšassiv Jar, kus enne sõda elas 12 000 inimest, asub mäe otsas, jäädes lähimatest linnadest Kramatorskist ja Kostiantõnivkast kõrgemale.

Ukraina relvajõudude teatel on linn pidevalt Vene õhurünnakute sihtmärgiks.

Venemaa Jeiski sõjalennuvälja tabas võimas droonirünnak

Venemaal Krasnodari oblastis asuv Jeiski lennuväli sattus reede varahommikul võimsa droonirünnaku alla. Seda lennuvälja kasutab Venemaa ka Ukraina pommitamiseks.

Jeiski piirkonna elanikud teatasid, et piirkonnas toimus mitu plahvatust. Pärast droonirünnakut puhkes seal suur tulekahju.

This evening, multiple Ukrainian attack drones successfully hit Russia's Yeysk Airbase, home to the 859th Naval Aviation Training Center and multiple Russian strike aircraft, starting a large fire.



Multiple secondary explosions could be seen emerging from the blaze at the base. pic.twitter.com/P3lPV7rIXM — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 21, 2024

Krasnodari võimud teatasid veel, et mitu piirkonda langes ulatusliku rünnaku alla. Rünnati Temrjuki, Jeiski ja Severski rajooni. Samuti teatasid võimud veel, et üks droon kukkus alla Kubanis asuva naftatöötlemise territooriumile. Esialgsetel andmetel sai kaks inimest vigastada, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Ukraina väed liikusid Vovtšanski lähistel veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Harkivi oblastis asuvas Vovtšanskis käivad endiselt lahingud. ISW teatas, et Ukraina väed liikusid piirkonna kirdeosas veidi edasi. Seda kinnitavad ka 20. juunil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid, mis näitavad, et Ukraina väed võtsid tagasi mitu positsiooni. Lahingud käivad nüüd ka Vovtšanski põhjaosas.

Vene väed jätkavad samal ajal idarindel asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Ägedad lahingud käivad nii Kupjanski-Kreminna liinil kui ka Tšassiv Jari ümbruses. Vene väed jätkavad veel pealetungi Toretski suunas. Mõned Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed on jõudnud New Yorgi nimelise asula eeslinna lähistele.

Zelenski toonitas energiasektori kaitsmise olulisust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski toonitas kõrgeima ülemjuhataja staabi koosolekul energiasektori kaitsmise olulisust ja tegi valitsusele ülesandeks esitada selle tõhustamise osas selge plaan, vahendas meediakanal Ukrinform.

"Täna pidasin staabi koosoleku, mis oli pühendatud eelkõige energiasektori kaitsmisele Venemaa rünnakute eest ja meie inimeste kaitsmisele Venemaa energiaterrori tagajärgede eest. Väga konkreetne ülesanne on pakkuda inimestele ja kogukondadele maksimaalset tuge ning teha kõik, et Venemaa terroristid ei saavutaks oma eesmärke. Ukraina elu tuleb säilitada ja eriti energiavarustuse osas. Staabinõupidamisel esinesid riigiametnikud, energiaettevõtete juhid, sõjaväelased ja julgeolekusektori juhid. Tehti konkreetsed otsused," rääkis Zelenski.

Zelenski sõnul on valitsusele antud ülesandeks esitada selge plaan kõigi energeetikasektori kaitserajatiste valmimiseks.

President märkis ka, et valitsus peaks viivitamatult esitama programmi päikeseenergia tootmise ja energiasalvestuse paigaldamise stimuleerimiseks Ukrainas. Zelenski rääkis juba varem päeval, et võimud peaksid paigaldama päikesepaneelid kõikidesse riigi haiglatesse ja koolidesse.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 531 980 (võrdlus eelmise päevaga +1060);

- tankid 8001 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 15 372 (+35);

- suurtükisüsteemid 14 106 (+54);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1106 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 861 (+2);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 260 (+0);

- tiibraketid 2298 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 19 181 (+47);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2367 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.