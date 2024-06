Erki Meister vaeb uuel näitusel inimloomuse vastandlikku olemust

Näituse pealkiri "Ilus ja hirmus on inime" pärineb Friedebert Tuglase sulest laenatud tsitaadist. Näituse keskne teema on inimloomuse vastandlik olemus, inimeseks olemise talumatu võlu ja valu.

"Aeg on selline praegu, et me näeme, parafraseerides Sõpruse Puiesteed, et "mu ema ütles mulle, et inimesed on ilusad ja head", ega nad nii ilusad ja head ei pruugi praegu olla. Maailm on vägagi vastuoluline," lausus Meister.

Foto ja maal on näitusel justkui kontrastis. Esimene rangelt mustvalge ja esteetiliselt lihtne, teine värve pillutav ja kirev. Meister ütles, et tema jaoks suri fotokunst kui selline, kui telefonist sai fotoaparaat ja ühiskonnas tekkis meeletu pildistamismaania. Taasavastades oma 15 aasta eest tehtud fotod otsustas ta siiski need nüüd näitusele tuua.

"See on mõneti nostalgia, tagasivaade fotograafia kuldajale, kui oli mustvalge fotograafia, valgus ja vari mängisid ja olid suured formaadid," ütles Meister.

Fotokunsti surm toodi sümboolselt publikuni ka näituse avamisel toimunud performance'i käigus.

Näitus on Haapsalu kunstikooli hoovigaleriis avatud 7. juulini.