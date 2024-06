WSJ: USA jälgib murelikult hiinlaste edusamme kosmoses

Pekingi kosmosesond Chang'e-6 jõudis Hiinas asuvasse Sise-Mongoolia piirkonda. Hiina on seni ainus riik, mille uurimisaparaadid on jõudnud tervelt Kuu tagaküljele ja sealt ka tagasi tulnud. Kosmosesond tõi nüüd endaga tagasi sellest Kuu piirkonnast kogutud proovid.

Pekingi pikaajaline strateegia näeb ette, et Hiina astronaudid jõuavad Kuule umbes 2030. aastaks. 2035. aastaks tahavad hiinlased Kuu pinnale rajada kosmosebaasi. Ameeriklased muretsevad nüüd Hiina ambitsioonide pärast, kuna Washington tahab samuti Kuu pinnale oma baasi rajada.

Mõlemad suurriigid ihuvad hammast Kuu tagakülje peale. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et suurriikide pinged võivad seetõttu jõuda ka kosmosesse. Mõned USA ametnikud muretsevad, et Hiina plaanib piirkonna endale haarata. Samas ka Peking muretseb, et USA tahab Kuul kanda kinnitada ning seetõttu teeb Hiina koostööd Venemaaga.

Suurriigid püüavad nüüd Kuu strateegilist tähtsust enda huvides ära kasutada ning uus "raudne eesriie" hakkab paika loksuma.

"Universum on nagu ookean. Kuu on Diaoyu saared ja Marss on Huangyani saar," ütles Hiina teaduste akadeemia teadur Ye Peijian. Ta viitas Vaikse ookeani piirkonnas asuvatele vaidlusalustele saartele.

Mõned NASA ametnikud ja teadlased eeldavad, et nõrga gravitatsiooni tõttu oleks Kuu parem baas kui Maa.

"Me räägime päikesesüsteemi koloniseerimisest," ütles Trumpi administratsiooni aegne NASA ametnik.

Chang'e-6 edukas missioon näitab, et mõnes valdkonnas on Hiina praegu ameeriklastest ees. Ka USA on viimaste aastate jooksul üritanud Kuu tagaküljelt proove võtta. Üks kapsel kukkus seal pärast maandumist kohe külili, teine kapsel ei üritanudki tehniliste probleemide tõttu seal maanduda. NASA rahastab nüüd veel kahte missiooni, mis peaksid sel aastal Kuule jõudma. Hiina kosmoseprogrammiga koostööd tegev Itaalia teadlane Simone Dell'Agnello ütles samas, et praegu on seis Hiina kasuks.

Hiina edu paneb USA kosmoseagentuuri NASA veelgi suurema surve alla. USA eesmärk on saata inimene tagasi Kuule missiooniga Artemis-3, mis saadetaks edu korral teele 2026. aastal. NASA teeb koostööd erafirmadega, kuid agentuur on viimasel ajal lükanud mitu missiooni edasi. Mõned eksperdid leiavad nüüd, et 2026. aasta kuupäev on liiga optimistlik.

NASA juht Bill Nelson ütles, et USA astronautide maandumine 2026. aastal on endiselt võimalik, kuid palju sõltub ka kosmosefirmast SpaceX.