Riigikohus: Tallinna Vee hinnad võisid olla ebaseaduslikud

2010. aastal jõustus seadusemuudatus, mille järgi peavad vee-ettevõtjad veeteenuse hinna konkurentsiametiga kooskõlastama.

Konkurentsiamet ei kooskõlastanud 2011. aastal aktsiaseltsi Tallinna Vesi taotlust, leides, et soovitud hind oli liiga kõrge. Tallinna Vesi pöördus konkurentsiameti otsuse vaidlustamiseks kohtusse.

Riigikohus otsustas 2017. aastal, et Tallinna Veel ei olnud õigust 2011. aastal vee hinda sellisel määral tõsta. Tallinna Vesi kehtestas konkurentsiametiga kooskõlastatud hinna alles 2019. aasta lõpus, millega langes veeteenuse hind ärikliendile 15 ja erakliendile 27 protsenti.

Tallinna Tehnikaülikool pöördus kohtusse, nõudes, et Tallinna Vesi hüvitaks üheksa aasta jooksul enammakstud hinna ja seaduspärase hinna vahe.

Teisipäeval tühistas riigikohus maa- ja ringkonnakohtu lahendid menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu ning saatis asja maakohtule uuesti läbi vaadata.

Riigikohus selgitas otsuses, et Tallinna Vesi pidi kehtestama veeteenuse hinna, mis vastaks seadusele ja kui ta seda ei teinud, rikkus ta enda kohustust.

Riigikohus leidis, et 2019. aastal kehtestatud hind oli madalam kui esialgses hinnataotluses esitatud hind ning on alust eeldada, et vahepealne kallim hind ei olnud seaduslik.

Samas ei välista riigikohus, et Tallinna Veel on edaspidistes vaidlustes võimalik tõendada, et seadusele vastav hind oli vahepealsel perioodil kõrgem kui 2019. aastal kehtestatud hind.

Olenevalt asjaoludest võib Tallinna Vesi olla kohustatud hüvitama klientide tasutud hinna ja nõuetele vastava hinna vahe.