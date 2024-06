Ameerika ajakirjanik Evan Gershkovich läks Venemaal kohtu alla

Kolmapäeval algas Ameerika ajakirjaniku Evan Gershkovichi kohtuprotsess Venemaal. Tegemist on esimese spionaažijuhtumiga Lääne ajakirjaniku vastu alates külma sõja ajast. Venemaa prokurörid süüdistavad Wall Street Journali reporterit CIA heaks töötamises.

32-aastane Wall Street Journali reporter Gershkovich peeti kinni Jekaterinburgi linnas eelmisel aastal märtsis.

Viimased 15 kuud on ta veetnud Moskvas Lefortovo vanglas, kuid nüüd on ta viidud tagasi Jekaterinburgi, umbes 1500 kilomeetrit itta Uurali mägede poole, et alustada suletud uste taga toimuva kohtuprotsessiga.

Enne istungi algust anti ajakirjanikele haruldane võimalus näha Gershkovichi, kes ilmus välja raseeritud peaga, kuid näis heas vormis ja naeratas korduvalt ajakirjanike poole.

Kohtudokumentides süüdistasid prokurörid Gershkovichi salajase teabe kogumises kaitsetehases CIA juhiste alusel. See tooks kaasa 20-aastase vanglakaristuse.

Kuid USA valitsus ja sõltumatud analüütikud ütlevad, et Venemaa võimud kasutavad seda juhtumit ja teisi ameeriklasi, kes on Venemaal meelevaldsetel süüdistustel vangis, et sundida lääneriike vabastama vange, keda Kreml peab väärtuslikeks varadeks.

"Kui seda üldse kohtuprotsessiks nimetada, on see Evanile ebaõiglane ja selle ebaõigluse jätkamine on kestnud juba liiga kaua," kirjutas Gershkovichi tööandja, Wall Street Journali peatoimetaja Emma Tucker sel nädalal avalikus kirjas.

"See võlts spionaažisüüdistus toob vältimatult kaasa süüdimõistmise süütule mehele, kes siis peaks veetma kuni 20 aastat vangis lihtsalt oma töö tegemise eest," lisas ta.

Intervjuus Ameerika meediategelase Tucker Carlsoniga vihjas Venemaa president Vladimir Putin varem sel aastal, et ta sooviks Gershkovichi vahetada Vadim Krasikovi vastu. Viimane on mõrvar, kes kannab eluaegset vanglakaristust Saksamaal.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov ütles sel kuul Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS, et pall on USA väljakul. "Ootame nende vastust esitatud ideedele," ütles ta.

Kui jõutakse vangide vahetuseni, võib see hõlmata ka teisi Venemaal vangistatud ameeriklasi, kelle hulka kuuluvad endine merejalaväelane Paul Whelan ja õpetaja Marc Fogel, samuti topeltkodakondsusega baleriin Ksenia Karelina ja ajakirjanik Alsu Kurmaševa.