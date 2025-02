Trump võttis vastu Venemaal vanglast vabastatud ameeriklase

Fogelil käis Venemaal järel USA erisaadik Steve Witkoff. Tema lennuk lendas USA-st vahepeatusteta Venemaale ning tuli sealt samamoodi ka tagasi. Trump kiitis Witkoffi ja kulisside taga vahetust vahendanud välisminister Marco Rubiot tehtud töö eest.

Marc Fogel ütles, et jääb president Trumpile igavesti tänu võlgu. Samas ei kiitnud Fogel oma tänukõnes ainult Trumpi.

"Ma tahaksin siinkohal öelda ja ära märkida, et president Vladimir Putin oli väga suuremeelne ja riigimehelik mulle armu andes," sõnas ta.

Miskipärast ei meenunud Fogelile enam, et seesama Putin ta trellide taha panna lasi.

Tänumeelne oli Putini suhtes ka Trump, kes pidas ka vangidevahetust eeskujulikuks ettevõtmiseks.

"See oli väga aus. Väga aus, väga mõistuspärane, mitte nagu need tehingud, mida te aastate jooksul näinud olete. Need olid väga ausad. Minu arust viib see selleni, et veel keegi vabastatakse. Seda te peate teadma," kõneles Trump.

Fogel vahistati 2021. aasta augustis ja talle mõisteti 14 aastat vangalakaristust. Tema perekonna ja toetajate sõnul oli tal Venemaal kaasas ametlikult välja kirjutatud ravimarihuaana, mida Vene võimud käsitlesid narkootikumina.

Kelle vastu Fogel vahetati, pole avaldanud ei Trump ega ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov.