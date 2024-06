ERK koguneb laupäeval asutamiskoosolekule, kus valib ka juhid

Loodava erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) liikmed kogunevad laupäeval Tartusse V spa konverentsikeskusesse asutamiskoosolekule, kus on plaanis valida erakonnale juhid. Erakonda registreerida veel liikmete vähesuse tõttu ilmselt ei õnnestu.

Uue erakonna loomist eest vedav, endine EKRE liige Jaak Valge ütles ERR-ile, et erakonna asutamiseks vajalikust 500 liikmest on veel omajagu puudu.

"Seal oli kusagil 330 või 350 ringis. Kui nüüd natuke tempo tõuseb, siis saame 500 kokku. See oleks väikene ime, kui me selle tõesti kokku saame. Ükski erakond varem nii kiiresti oma liikmeid ei ole komplekteerinud," lausus Valge.

Valge tõdes, et lõviosa liikmeid on EKRE-st välja astunud inimesed.

Valge sõnul moodustavad liikmed koosolekul programmikomisjoni, mis hakkab töötama välja põhjalikku programmi ERK-i esimeseks kongressiks, mis peaks toimuma septembris või oktoobris. Seda juhul, kui 500 liiget veel täis ei ole.

"Kui 500 inimest on tõesti koos, siis me kinnitame ikkagi need programmi teesid

ja esimeseks kongressiks nii ehk naa hakkab tööle programmitoimkond," lausus ta.

Samuti on kavas asutamislepingu allkirjastamine ja põhikirja projekti tutvustamine.

Seejärel tuleks Valge sõnul valida erakonna juhtgrupp. "On variant, kas valime kolm kaasesimeest või siis ühe esimehe ja kaks aseesimeest. Selle otsustame kohapeal hääletamise teel," rääkis Valge. Valitakse ka juhatus.

Valge sõnul eelistaks tema, et sügisesse plaanitus erakonna esimesel kongressil valitaks omakorda uued erakonna juhid.