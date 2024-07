Noorteliikumine Sinine Äratus lahkub EKRE-st ja tahab liituda ERK-iga

MTÜ Sinine Äratus pani laupäeval toimunud üldkoosolekul hääletusele neli võimalust oma tuleviku üle: jätkamine EKRE noorteühendusena, tegevuse lõpetamine, jätkamine iseseisva rahvusliku noorteliikumisena ning kõneluste alustamine ERK-ga. Hääletusel osalenud liikmed pooldasid ülekaalukalt neljandat varianti.

Lisaks eemaldas MTÜ oma põhikirjast kõik viited EKRE-le.

Sinine Äratus valis üldkoosolekul uueks esimeheks Eino Rantaneni, lisaks temale kuuluvad juhatusse Ronald Judin, Tristjan-Erich Karjus, Thomaz Lumijärv ning Helen Rebane.

"Meie olulisimad eesmärgid on tagada Sinise Äratuse kui organisatsiooni elujõud ja tulevik ning teenida rahvuslikku aadet parimal võimalikul moel. Üldkoosoleku langetatud ülekaalukas otsus peegeldab meie liikmeskonna hinnangut, mille kohaselt pole EKRE noorteühendusena jätkamine enam perspektiivikas," ütles Rantanen.

"Strateegilised ja teatud maailmavaatelised erinevused erakonnaga on juba varemgi meie liikmeskonna aktiivsusele ja motivatsioonile negatiivselt mõjunud ning tänane otsus oli selle rahulolematuse kulminatsioon. Ühendusena jääme truuks rahvuslikele ja konservatiivsetele aadetele, millest EKRE kahjuks on üha enam kõrvale kaldunud," lisas ta.

Sinine Äratus oli EKRE ametlik noortekogu aastatel 2012 kuni 2024. Alates tänavu 6. juulist jätkab ühendus tegevust noorteliikumisena, mille eesmärkideks jäävad eestimeelse noorsoo koondamine ja rahvusliku maailmavaate edendamine.

Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) said sel nädalal kokku 500 liiget, mis on vajalik erakonna loomiseks. 29. juunil Tartus peetud asutamiskoosolekul valiti loodava erakonna esimeheks Henn Põlluaas ning aseesimeesteks Silver Kuusik ja Paul Puustusmaa. Samuti kinnitati 13-liikmeline juhatus. Suur osa loodava erakonna liikmetest on hiljuti sisepingete tõttu EKRE-st lahkunud või välja visatud inimesed.