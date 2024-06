Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid valisid esimeheks Henn Põlluaasa

ERK pidas laupäeval Tartus erakonna asutamiskoosolekut. Loodava erakonna esimeheks valiti Henn Põlluaas, kes sai valimistel 93 häält ehk mõnikümmend häält rohkem kui konkurent Jaak Valge. Aseesimeesteks saavad Silver Kuusik ja Paul Puustusmaa.

Põlluaas ütles ERR-ile, et püüab viia uue erakonna Eesti poliitmaastiku tippu. Kõigepealt tuleb aga ära teha erakonna loomiseks vajalikud toimingud.

"Kõige olulisem on esialgu saada kõik vajalikud dokumendid, meie põhjalik programm välja töötada, mis lahendaks erinevad probleemid hetkel, aga vaataks ka tulevikku, et seda ei peaks hakkama kohe muutma. On vaja kokku saada vajalik 500 inimest erakonna registreerimiseks. Sellest on meil nii vähe puudu, me oleme teinud selles suhtes Eesti rekordi – kahe nädalaga peaaegu 500 inimest, seda ei ole varem juhtunud. Siis me saame ära registreerida," rääkis Põlluaas.

"Loomulikult, eks siis tuleb see igapäevatöö. Vahepeal peame juhatusega maas istuma, n-ö atra seadma. Siis tulevad kohalikud valimised. Meil on ju riigikogus esindatus olemas. Meil on üle Eesti väga paljudes omavalitsustes esindused," lisas ta.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhatus otsustas 11. juunil erakonnas tekkinud sisepingete tõttu Henn Põlluaasa, Jaak Valge, Silver Kuusiku ja Helle Kullerkupu parteist välja heita. EKRE esimees Martin Helme selgitas, et Põlluaas, Kuusik ja Valge arvati erakonnast välja erakonna maine kahjustamise ja kampaania kahjustamise tõttu, Kullerkupp aga korduvate ja tõsiste finantsrikkumiste tõttu ringkonnajuhina.

Selle järel on EKRE-st lahkunud veel sadu inimesi, nende hulgas Euroopa Parlamendi saadik Jaak Madison.