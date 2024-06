Haridusleppe läbirääkijad ei jõudnud õpetaja palgaastmetes kokkuleppele

Õpetajate nelja-astmelises karjäärimudelis oli haridustöötajate ettepanek, et iga astmega kaasneks 20-protsendine palgatõus. Ministeerium pakkus välja, et palk võiks astmeti tõusta vähem ehk 10 protsendi võrra.

"Haridusministeeriumi palgakoefitsientide puhul oleks lisaraha vaja 2,3 miljonit näiteks järgmisel aastal, aga EHL-i pakutud astmestik eeldaks ligi 9 miljonit lisaraha," ütles haridus-ja teadusminister Kristina Kallas (E200). "Kui räägime 2,3-st miljonist, siis selle raha leidmises me probleemi ei näe, sest seda on võimalik leida ministeeriumi enda kuludest. Kõik suuremad summad tuleksid kärbete või lisaeelarve taotluste arvelt."

Suur vaidluskoht on ka selles, kas vanemõpetaja palk kaasneb automaatselt kvalifikatsiooniga või peab vanemõpetaja ametikohale eraldi kandideerima.

"Kui see jääb selliseks, et see puudutab ainult 10 protsenti õpetajatest, siis sellisel juhul on streigi lõpu kokkulepet rikutud ja see ei ole karjäärimudel, mis õpetajaid motiveeriks ja rahuldaks," märkis haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri.

Lisaks palgaastmetele on haridusleppes veel palju teisi punkte. Reedel lepiti kokku, et õpetaja koormus on 21 kontakttundi nädalas ning klassis ei tohi olla rohkem kui 24 õpilast.

Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave ütles, et ka nende kahe punkti rakendamisel vajaks Tartu umbes 170 lisaõpetajat ja lisaraha.

"Kui me kokku lepime nendes asjades, et õpetajad töötavad 21 tundi või klassis ei või olla rohkem kui 24 õpilast või mistahes, ka karjäärimudel, siis põhiküsimus on ikkagi see, et kes selle kinni maksab ja kust tuleb raha. Ehk kui me tahame sama raha eest saada kõike seda, mida on kavatsus kokku leppida, siis see ei ole päriselt realistlik," sõnas Raave.

Järgmine haridusleppe kohtumine toimub septembris.