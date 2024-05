Iraani kõrgeima juhi poeg on salaja võimu enda kätte koondanud

Iraani kõrgeima juhi ajatolla Khamenei poeg Mojtaba Khamenei ei kuulu ametlikult riigiaparaati, kuid on sellegipoolest üks riigi mõjukamaid tegelasi. Kõrgeima juhi pojal on tihedad sidemed julgeoleku- ja luureteenistustega. Ekspertide hinnangul on talle kasulikum varju jääda.

Enamiku iraanlaste jaoks on suure juhi poeg tundmatu. Tal pole avalikku positsiooni, ta ilmub harva avalikkuse ette ega pea kõnesid. Tema pikaajalised sidemed riigi julgeoleku- ja luureteenistustega on tal võimaldanud enda kätte koguda suurel hulgal mõjuvõimu, seda eriti pühapäeval hukkunud president Raisi valitsusajal, keda peeti kuulekaks presidendiks, kirjutab The Wall Street Journal.

Raisi peeti võimalikuks kõrgeima juhi järglaseks, kel 85-aastaselt on hulga terviseprobleeme. Presidendina teenis ta võimsamate isikute ja võrgustike tööriistana, võimaldades neil kulisside tagant riiki juhtida.

Raisi surm on tekitanud spekulatsioone selle üle, kes Khamenei järglaseks saab ja kas järgmine president on sama paindlik võimuvahendaja Khamenei poja ja Islamivabariigi Revolutsioonikaardiväe jaoks.

Viimastel aastatel on paljud spekuleerinud, et Mojtaba Khamenei võiks olla üks isa võimalikest mantlipärijatest, kuid Iraani vaatlejad ja poliitilised analüütikud ütlevad, et see on ebatõenäoline. Nende hinnangul saaks poeg kulisside taga tegutsedes rohkem võimu enda kätte haarata.

Saksamaa Rahvusvaheliste ja Julgeolekuküsimuste Instituudi külalisuurija ja Iraani ekspert Hamidreza Azizi sõnul on Mojtaba ja tema ümber olev võrgustik juhtinud riigis toimuvat juba viimased 20 aastat. "Khamenei jaoks on nüüd oluline leida keegi, kes oleks oma omadustelt täpselt samasugune kui Raisi. See looks olukorra, kus Mojtaba võiks säilitada ja isegi laiendada oma võimu, jäädes samal ajal avalikkuse tähelepanu eest varju," lisas ta.

Kindel on see, et Mojtaba Khamenei mängib Iraani tulevikus, nii presidendivalimistes kui ka suure juhi mantlipärija leidmises, keskset rolli.

Hetkel ajutiselt Iraani presidendiametis olev Mohammad Mokhber, kes võib ka edasi presidendiks kandideerida, on Mojtaba Khameneile lojaalne. Mokhber upitati Khamenei poolt juhtima miljardi dollari suurust Setadi fondi, mis kontrollib riigi kinnisvara, tööstust, finants- ja muid varasid.

Pojal on mõju ka kõrgeima juhi kantseleis ja selle kontrolli all olevas äriimpeeriumis.

Nooremal Khameneil puuduvad aga mitmed kõrgeimale juhile vajalikud omadused, sealhulgas vajalikud usulised volitused või täidesaatva võimu kogemus. Ali Khamenei ja tema eelkäija ajatolla Ruhollah Khomeini, kes rajas Islamivabariigi, on mõistnud võimu edasiandmise oma lastele hukka kui islamivastase ja monarhistliku.

Ekspertide hinnangul võib Mojtaba Khamenei võim pärast isa surma ohtu sattuda ning seetõttu oleks tal parem varju jääda.

Pärast 1979. aasta Islami revolutsiooni kolis Khamenei perekond Teherani. Mojtaba õppis revolutsioonivõitlejate laste keskkoolis, samal ajal kui tema isa tegi valitsuses kiiret karjääri ja sai 1981. aastal presidendiks.

Mojtaba Khamenei veetis oma noorusaastad nagu paljud noored Iraani mehed, võideldes 1980–1988 sõjas Saddam Husseini Iraagi vastu. Oma pataljonis sõbrunes ta meestega, kellest hiljem said kõrged tegelased Iraani julgeolekuaparaadis. Nende hulgas Hossein Taeb, tulevane Revolutsioonikaardi luurejuht, ja Hossein Nejat, kellest sai Revolutsioonikaardi üksuse juht, mille ülesandeks oli protestide mahasurumine Teheranis.

Mojtaba Khamenei tegevus on äratanud tähelepanu ka välismaal. USA kehtestas talle 2019. aastal sanktsioonid, süüdistades teda tihedas koostöös Revolutsioonikaardi ja Basijiga, et edendada oma isa destabiliseerivaid piirkondlikke ambitsioone ja rõhuvat sisepoliitikat.