AfD viskas skandaalse poliitiku europarlamendi delegatsioonist välja

Esmaspäeval toimunud koosolekul hääletasid AfD eurosaadikud selle poolt, et Krah jääb partei delegatsioonist välja.

"Soovin neile edu, katsel ühineda ilma minuta ID-rühmaga. Ma arvan, et see on vale tee ja saadab meie valijatele, eriti noortele valijatele vale signaali," rääkis Krah.

AfD visati mai lõpus ID fraktsioonist välja, rühm põhjendas toona oma otsust mitme skandaaliga, mis puudutasid just Krah'd.

Krah oli selleks ajaks juba sattunud mitmesse skandaali. Krah ütles kevadel Itaalia päevalehele La Repubblica, et ta ei nimetaks kunagi igaüht, kes kandis SS-i vormi, automaatselt kurjategijaks.

Mai alguses otsisid Saksamaa uurijad läbi Krah' tööruumid, mis asuvad Euroopa Parlamendis Brüsselis. Saksa ametnike sõnul oli tema kabineti läbiotsimine seotud menetlusega Jian G. vastu, keda kahtlustatakse Hiina kasuks luuramises.

Politico hinnangul tahab AfD aga uuesti liituda ID fraktsiooniga. Sinna kuulub ka Marine Le Peni juhitud parempopulistlik partei Rassemblement National (RN). AfD loodab nüüd, et Le Pen võtab nad pärast Krahi väljaviskamist tagasi ID-sse.

Vaatamata hiljutistele skandaalidele saavutas AfD Saksamaa EL-i valimistel teise koha. AfD suurendas oma toetust pea poole võrra, kogudes umbes 16 protsenti häältest võrreldes 2019. aasta 11 protsendiga. Prantsusmaal võitis aga Le Peni populistlik partei, saades ligi 32 protsenti häältest.

ID eelmise koosseisu 49-liikmelisest fraktsioonist saab esialgsetel andmetel 58 saadikuga fraktsioon. Kui aga AfD peaks ID-ga taasliituma, kasvaks fraktsiooni mõjuvõim tulevases europarlamendis veelgi.