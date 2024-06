Parempopulism kogub Lääne-Euroopa noorte hulgas populaarsust

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Lääne-Euroopas elavate noorte seas kasvab rahuolematus võimudega ning seda kasutavad nüüd edukalt ära opositsioonis olevad parempopulistlikud parteid.

Parempopulistid tegid eurovalimistel ajaloo parima tulemuse ning see mõjutab nüüd EL-i liikmesriikide riigisisest poliitikat. Politico hindab, et parempopulistide edu ei ole tegelikult üllatus, kuna üha rohkem eurooplasi pole enam rahul praeguse rändepoliitikaga. Seda rahulolematust kasutavad nüüd ära parempopulistlikud parteid.

Politico toob välja, et parempopulism on ka noorte hulgas üha populaarsem. Näiteks hiljuti puhkes Saksamaal suur skandaal, kui internetti ilmus video, kus noored karjusid kuulsa peolaulu saatel vastuolulisi loosungeid.

Pidu toimus Saksamaal Sylti saarel asuvas klubis, taustal mängis Gigi D'Agostino klubihümn "L'Amour Toujours". Noored karjusid samal ajal välismaalased välja (ausländer raus). Video levis seejärel sotsiaalmeedias kulutulena ning kuigi see tekitas Saksamaal furoori, siis mõni päev hiljem tegi AfD eurovalimistel ajaloo parima tulemuse.

Sama trend levib ka Prantsusmaal, seal teeb tähelendu parempopulist Jordan Bardella. Ta kasutab edukalt ära sotsiaalmeediat ning on eriti populaarne noorte hulgas. Parempopulistliku partei Rassemblement National (RN) toetus noorte valijate seas on 30 protsenti. Jutt käib inimestest, kes on 24-30 aastased.

Politico kirjutab, et lisaks rändepoliitikale mängivad parempopulismi tõusus rolli ka mitmed teised tegurid. Elukallidus sakutab eurooplasi, eriti noori, kes ei saa lubada endale oma elamispinda. Samas paljud noored tutvuvad poliitikaga ainult läbi sotsiaalmeedia, kus levib aktiivselt parempopulistlik sisu. Samadel põhjustel kogub noorte hulgas populaarsust ka vasakpopulism, kaotajateks on pigem traditsioonilised peavooluparteid.

Populistid suudavad hästi ka valijaid mobiliseerida. Näiteks ühes videos pöördub Bardella noorte valijate poole. Ta kutsub noori üles valima ning ütleb veel, et need noored peaksid siis tooma ka oma sõbrad ja tuttavad valimiskasti juurde. Teises videos tunnistab Bardella, et kannab teksapükse, kuna ei taha ülikonda kanda, selline jutt noortele tihti meeldib.

Uuringufirma Ipsos analüütik Mathieu Gallard ütles samas, et Bardella noorus ja retoorika pole ainsad tegurid, mis viivad noori valijaid parempopulistide selja taha. Ta tõi välja, et prantslased pole praeguste võimudega rahul. Populistid väidavad samas, et praegused juhid on korrumpeerunud ja nad ei puutu tegeliku eluga kokku. Sarnast valemit kasutavad edukalt ka teiste riikide populistlikud poliitikud.