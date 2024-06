Amet pole turgudel maasikamüüjate hulgas suuri rikkumisi tuvastanud

Põllumajandus- ja toiduamet teeb suvel kontrollkäike turuplatsidele, et kontrollida maasikamüüjate kaupa ja tingimusi. Ameti sõnul on aastatega olukord paranenud.

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) teeb suvel reide maasikamüüjate kontrollimiseks. Sel aastal on kontrollimas käidud Tallinna, Tartu, Paide ja Jõhvi turgudel. Marika Aru PTA-st ütles, et tuvastatud on üksikud rikkumised ning üldine olukord maasikamüüjate seas on hea.

Aru lisas, et aasta-aastalt on pettuseid jäänud vähemaks.

"Pigem on olukord hea. Kindlasti on võimalik paremini, kuid kui me võrdleme aastate taguseid järelevalve tulemusi ja kaebuste ning ettekirjutuste arvusid, siis pigem ütleme, et olukord on hea. Üksikuid rikkumisi kindlasti on ja need on ka tulevikus, aga ma arvan, et me oleme hetkel rahul," lausus Aru.

Aru sõnul peavad müüdavatel maasikatel olema saatedokumendid, mis tõendavad maasika päritolu. Aastate jooksul on saatedokumendid paremaks läinud ning nende võltsimine pole enam nii kerge.

"Saatedokumentidega varustamine on Eesti tootja poolt väga kõrgelt hinnas ja on ka näiteid, kus saatedokumendid ei ole enam tavalised paberid, vaid on juba vesimärgiga, mille võltsimine on juba ülikeeruline," ütles ta.

Tallinna turgude juhataja Kersti Ottesoni sõnul Tallinna turgudel väga välismaa maasikaid ei müüdagi.

"Praegu meil importmaasikat ei Mustamäe ega Nõmme turul ei müüda," nentis ta.

Otteson lisas, et tarbija petmine ei ole müüja huvides.

"Need kauplejad, kes turul kauplevad, nii Nõmmel kui ka Mustamäel, on aastaid kaubelnud. Neil on oma klientuur ja keegi ei taha oma klienti petta. Igaüks tahaks, et tema klient tema juurde tagasi tuleks. Selles mõttes on usaldusväärsus väga suur. Kliendid usaldavad oma kauplejaid," lausus ta.