Peterburis esinenud Müllerson peab Venemaal käimist vajalikuks

Peterburis peeti hiljuti Vene justiitsministeeriumi rahastatud rahvusvahelist õigusteaduse foorumit, kus 26. juunil esinenute seas oli ka Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi emeriitprofessor Rein Müllerson, kes kõneles teemal "International Law: A Perpetual Motion Machine in Need of Repair?" (e.k "Rahvusvaheline õigus: igiliikur, mis vajaks parandamist?" - toim).

Üritusel osalenute seas olid ka Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova, esipropagandist Vladimir Solovjov, riigiduuma asespiiker Pjotr Tolstoi jt, kaks päeva hiljem osales Müllerson konverentsi arutelul koos Venemaa ekspresidendi ja julgeolekunõukogu aseesimehe Dmitri Medvedeviga, kirjutab Postimees.

Postimehe küsimusele, miks ta osales õigusfoorumil riigis, mis ise ei järgi mingeid õigusi, vastas Müllerson, et asjaolu, et lääs ei pea Venemaad õigusriigiks, pole talle mingi korraldus ning et ta peab rumaluseks, kui ei käida Venemaal, kui see on vajalik.

Müllersoni sõnul ei sobi talle üldse see, mis Venemaal praegu toimub ning ta tahtnudki sellest täpsemalt aru saada.

Venemaa kallaletungi kohta Ukrainale sõnas Müllerson, et kõige tähtsam on sõda lõpetada ja tähtsam oleks olnud seda sõda mitte alustada, "mitte aga provotseerida Venemaad nii tugevasti, et ta alustaks sõda Ukrainas". "Muidugi, Venemaa on ise ka süüdi selles, et ta sinna läks, aga lääs on samuti süüdi selles, et ta provotseeris Venemaad," ütles Müllerson, kelle sõnul maksid konverentsi korraldajad kinni tema sõidukulud ja hotelli, mingit tasu ta esinemise eest ei saanud.