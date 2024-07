Liikumisraskustega inimesed ei pääse Põlvas sotsiaalkindlustusametisse

Kui ratastoolis inimene sooviks minna Põlva riigimajja sotsiaalkindlustusametisse mõnd toetust taotlema, ei pääseks ta isegi välisukseni, sest majal pole kaldteed. Kohalik Põlva mees ja liikumispuudega inimeste liidu tegevjuht Veiki Laan peab seda absurdseks.

"Maja ise on tehtud küll ligipääsetavaks. Tähendab, kui sa maja ette jõuad, siis on seal need kaldteed ja liftid ning kõik on suurepärane. Aga majale endale pole ligipääsu," rääkis Laan.

Laan lisas, et ta on juba eos kõik riigimajja minemise plaanid maha matnud, sest mida sa ikka sinna lähed, kui sisse ei pääse.

Olukorda peab mõistusevastaseks ka Liisi Uder õiguskantsleri büroost.

"Sotsiaalkindlustusameti teenindusbüroo peab olema igal juhul ligipääsetav, sest see on sotsiaalkindlustusameti ja tema klientide esmane vajadus."

Sotsiaalkindlustusameti hinnangul peaks kaldtee rajama Riigi Kinnisvara aktsiaselts, kes on maja omanik. Amet kurtis veel mõni päev tagasi rahandusministeeriumile, et Riigi Kinnisvara ei ole sellega nõus, sest leiab, et see on iga asutuse enda teha. Kuid nüüd on nende seisukoht sotsiaalkindlustusameti väitel muutumas.

"Me oleme siin tihedamalt arutanud viimase paari nädala jooksul. Kuid täna saime me kinnituse, et Riigi Kinnisvara püüab leida lahenduse, et see kaldtee sinna tuleks," ütles sotsiaalkindlustusameti halduse peaspetsialist Aron Aivar Frühling.

Riigi Kinnisvara AS kinnitas ERR-ile, et kaldtee ehitamine on sotsiaalkindlustusametiga kokku leppimisel. Samas ei leidnud RKAS-i esindaja võimalust öelda, millal see sinna tuleb.