Läti valitsus tagandas eralendude skandaalis riigikantselei direktori

Peaminister Evika Silina teatas otsusest pärast valitsuse istungit. Peaminister oli andnud varem mais korralduse algatada distsiplinaaruurimine seoses ülalmainitud juhtumiga.

Distsiplinaarasja vahearuandes jõuti järeldusele, et Citskovskis oli väidetavalt seaduse sätete eiramise tõttu toime pannud distsiplinaarsüüteo. Nimelt põhjendamatu kohustuste täitmata jätmine või hooletu ja ebapiisav kohustuste täitmine, sealhulgas ebaõige rahaliste vahendite käsitlemine, mis põhjustas riigile märkimisväärse rahalise kahju või olulise kahju riigi huvidele.

Silina ütles teisipäeval pärast valitsuse istungit, et distsiplinaarasja uurimiskomisjon leidis Citskovskise käitumises rikkumisi ja soovitas ta ametist tagandada. Komisjon leidis, et Citskovskise tegevus oli avalike hangete seaduse rikkumine.

Citskovskisele on pakutud teist ametikohta riigikantseleis, majandusvarude osakonna juhatajana.

Endine peaminister Krišjanis Karinš kasutas oma ametiajal välisvisiitideks eralennukeid 36 korral. Lendude tellimused kiitis heaks riigikantselei, mida juhtis Janis Citskovskis, kirjutas Läti Rahvusringhääling.

Riigikontroll leidis, et lendudele kulutati ebaseaduslikult 222 000 eurot ja veel 324 000 eurot kulutati ebaökonoomselt. Kas need summad jäävad muutumatuks ja kellelt need tuleks tagasi nõuda, sõltub nüüd korruptsioonivastase büroo (KNAB) ja prokuratuuri kriminaaluurimistest.