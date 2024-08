ERR Lätis: hiljutised skandaalid on viinud ametist mitu ministrit ja ametnikku

Kolme ja poole aasta eest nõudis toonane peaminister Krišjanis Karinš terviseminister Ilze Vinkele tagasiastumist. Oli koroonaaeg ja Karinš leidis, et just Vinkele on süüdi, et Läti tellis suures koguses vähem tõhusaid vaktsiine ja ei esitanud valitsusele viirusevastaste meetmete plaani. Mõni kuu hiljem, juba uue ministri ajal, sunniti vaktsiinide pärast lahkuma ka terviseministeeriumi riigisekretär. Kulus mitu aastat, kuni kohus mõistis eksminister Vinkele täielikult õigeks.

Kuid probleemid tekkisid hoopis Krišjanis Karinšil endal. Ta kulutas 1,3 miljonit eurot Läti ja Euroopa maksumaksjate raha eralennukite rentimiseks, et Euroopa pealinnades tähtsatel kohtumistel osaleda. Läti ühiskond ei mõistnud seda ja Karinšil tuli lahkuda Evika Silina valitsuse välisministri ametist ja ta põrus Euroopa Parlamendi valimistel.

Kuid kallites lendudes paistab valitsus süüdlaseks pidavat hoopis riigikantselei töötajaid. Nii sundis valitsus lahkuma riigisekretär Janis Citskovskise.

"Distsiplinaarasjade komisjon tuvastas rikkumisi. Riigikantselei juht vastutab selle eest, et hanked vastaksid seadustele. Vaatamata sellele, et jutt käib peaministrist, kel oli vaja täita oma ülesandeid. Riigikantselei kohustus on samuti tagada, et peaminister ja valitsus saaks teha oma tööd," selgitas peaminister Evika Silina.

Läti peaprokurör on öelnud, et ka suurte ja üleriigiliste skandaalide ja probleemide puhul ei saa rääkida ainult kollektiivsest vastutusest, vaid tuleb välja selgitada iga ametniku ja ka poliitiku roll selles protsessis – mida ta tegi või tegemata jättis. Tundub, et vastutajate otsimise ja ka leidmise teed Läti praegu läheb nii õiguslikus kui ka poliitilises mõttes.

Rail Balticu probleemide pärast pidi transpordiministeeriumi riigisekretäri ameti jätma kogenud riigiametnik Ilonda Stepanova. Ta on praegu ainus, kes hiigelprojekti jamade pärast vastutama on pandud.

"Vaid üht inimest Rail Balticu asjus süüdlaseks kuulutada oleks naeruväärne. Projekt kestab juba kümme aastat ja meie komisjon vaatab selle üle päris algusest peale. Kaasatud on ka prokuratuur. Arvan, et siin pole võimalik nimetada vaid üht süüdlast. Tekkimas on üsna pikk nimekiri nendest, kes pidid vastutama

või siis ei vastutanud projekti teostamise eest," rääkis seimi Rail Balticu uurimiskomisjoni esimees Andris Kulbergs.

Palju uurimisi erinevail tasandeil on veel pooleli nii Rail Balticu asjus kui ka Karinši lendamise loos.