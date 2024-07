Eesti kütusefirma kerkis Lätis viie suurima tanklaketi sekka

Möödunud aastal andis Läti konkurentsiamet Olerexi emafirmale Aqua Marina AS rohelise tule kohaliku kütusemüüja Latvijas Nafta ostmiseks. Kokku omandas Olerex tehingu järel Lätis 45 jaama.

Aqua Marina juhatuse liikme Antti Moppeli sõnul on Latvijas Nafta teenindusjaamade ülevõtmine lõppenud ning need on integreeritud Olerexi Lätis tegutseva sõsarfirma Kool võrku.

"Kool Latvija tanklaketis on praeguseks 70 jaama, millega oleme Läti viie suurima tanklaketi seas. Tanklates saab tasuda nii Olerexi rahvusvahelise kütusekaardiga kui Latvijas Nafta kaardiga," ütles Moppel ERR-ile.

Olerex loodab 2025. aastal Lätis teha 100 miljonit eurot käivet.

2023. aastal oli äriregistri andmetel Olerexi müügitulu Eestis pea 560 miljonit eurot.

Aqua Marina ostis 2021. aastal Läti tanklaketi Kool. Tehinguga omandas Olerex kümme teenindusjaama Riias, Riia lähiümbruses, Jelgavas ja Valmieras. Aqua Marina on AS Olerex ja AS Olerex Terminal emaettevõte. Aqua Marina on asutatud 1990. aastal ja kuulub Eesti kapitalile.