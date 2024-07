Kairet Remmak-Grassmann: Moskva puiestee võiks olla juba ümber nimetatud

Tallina uus linnavõim on alustanud oma tööd lõhkudes ja lammutades ning kindlasti pakuvad nad meile veel palju üllatusi, kuid nüüd on asutud ka avalikkust ja inimesi eksitama, kui mitte otse öelda valetama. Siinkohal vajavad ümberlükkamist Isamaa esindaja Riina Solmani väited Moskva puiestee teemal. Nimelt väidab Solman, et Isamaa fraktsioon tõstatas Tallinna linnavolikogus Moskva puiestee ümbernimetamise küsimuse eelmisel aastal, kuid toona jäi ettepanek lahenduseta. Siinkohal ehib Isamaa end küll võõraste sulgedega. Antud teema tõi saali siiski EKRE liige Harri Kingo. Isamaa vaid vormistas ja esitas antud ettepaneku kirjalikult (hiljem võttis ka tagasi) ning esitleb seda nüüd enda ideena. Samuti ei vasta tõele, et toona jäi ettepanek lahenduseta.

Tallinnas võimule tulnud erakonnad on oma koalitsioonilepingus tõepoolest eraldi välja toonud, et nimetavad ümber Moskva puiestee. Kahjuks on reaalsus antud küsimuses hoopis teine ning tänane koalitsioon soovib piltlikult öeldes sisse murda juba lahtisest uksest. Korraldatakse justkui näitemängu, kuidas nüüd muutub kõik eestimeelsemaks ja -keelsemaks, kuid reaalsus on see, et põhjalik eeltöö nii eestikeelse hariduse kui Moskva puiestee ümbernimetamisega on Keskerakonna poolt juba ammu ja põhjalikult ära tehtud.

Moskva puiestee ümbernimetamiseks olid lahendused välja pakutud juba märtsis. Sisuliselt oleks see teema juba laualt maas ning tänavgi ümber nimetatud, kui tänane koalitsioon seda tegelikkuses ei oleks pidurdanud. Kuu aega ootas antud punkt istungi päevakorda panemist ning vaatamata minu korduvatele tähelepanu juhtimistele, et miks antud teemat istungile ei võeta, võttis Isamaa selle sootuks menetlusest tagasi. Nüüd aga väidetakse sirge seljaga, et hoo sai selle teema käsitlemine sisse ikkagi pigem uue linnavalitsuse ametisse nimetamise järgselt. See aga taaskord ei vasta tõele.

Kui tänased koalitsioonierakonnad soovivad saada Moskva puiestee ümbernimetamisest vaid punktivõitu, siis eelmise koalitsiooni soovitud nimemuudatuste taga oli soov lahendada praktilisi probleeme ning parandada linnaelanike igapäevaelu. Seetõttu soovis haridus- ja kultuurikomisjon vaadata Tondiloo pargi ja Moskva puiestee küsimust koos ning kiitis heaks ettepaneku nimetada Tondiloo park Kivila pargiks ning Moskva puiestee Tondiloo puiesteeks. Nimetuste muutmine võib esmapilgul tunduda pelgalt formaalsusena, kuid tegelikult peegeldab see linnaelanike igapäevast eluolu ja vajadusi.

Nimemuudatused peaksid teenima linnaelanike huve, aidates kaasa paremale orienteerumisele linnaruumis ning säilitades samas kohalikku ajalugu ja identiteeti. Tondiloo pargi ja Moskva puiestee ümbernimetamine on samm selles suunas. On siiralt kahju, et uus koalitsioon soovib vaid näida ning on venitanud asjatult, sest eeltöö selleks on juba tehtud Keskerakonna eestvedamisel eelmises koalitsioonis.

Siinkohal tsiteerin oma kolleegi Tallinna linnavolikogust: "On teada tõde, et kes petab väheses, petab ka suures". Väikestes asjades petmine võib ju tunduda tühisena, kuid see viitab sügavamale probleemile üldistes väärtustes. Selline käitumine näitab selgelt, et tegelikult on Tallinna uue koalitsiooni aususe piirid üsnagi hägused.