Tulistaja haavas kampaaniaüritusel Donald Trumpi

Olulised sündmused 14. juulil:

Trumpi kõne ajal kostis lasu moodi heli. Ta ütles mikrofoni: Oeh" ja haaras kõrvast. Seejärel kostis veel kaks lasu moodi heli ning ihukaitsjad surusid ta pikali.

Mõni hetk hiljem tõusis Trump püsti, ta nägu oli verine. Ekspresident tõstis üles rusikas käe, millele tema toetajad reageerisid skandeerimisega: "USA, USA, USA."

BREAKING NEWS: The Secret Service confirms that Trump is 'safe' after the former president was rushed off rally stage following reports of possible gunshots in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/JCEJ1ZhSqQ — Fox News (@FoxNews) July 13, 2024

Salateenistus tappis meedia teatel tulistaja

Arvatav tulistaja, kes haavas Donald Trumpi valimiskampaania üritusel, on surnud, lisaks sai surma veel üks inimene, teatas USA meedia.

Tulistaja oli New York Postiga rääkinud korrakaitseametniku sõnul sadu meetreid lavast eemal, väljaspool turvaperimeetrit.

Ekspresidendi kampaaniameeskond teatas kiiresti, et Trumpiga on kõik korras.

Butleri maakonna prokurör Richard Goldinger ütles, et arvatav tulistaja ja veel üks üritusel viibinu on saanud surma.

"President Trump tänab korrakaitsjaid ja esmareageerijaid nende kiire tegevuse eest selle õõvastava teo ajal," ütles kõneisik Steven Cheung avalduses. "Tal on kõik korras ja teda kontrollitakse kohalikus meditsiiniasutuses. Rohkem üksikasju hiljem."

Eriteenistuse teatel on Trump "kaitstud".

Kaks anonüümseks jääda soovinud ametnikku ütles, et tulistaja ei olnud valimisüritusel osalenu ja eriteenistuse töötajad lasid ta maha.

Trump oli esinemas oma viimasel üritusel enne vabariiklaste partei konventi, kus ta ilmselt ametlikult partei presidendikandidaadiks kinnitatakse.

Trumpi teatel vigastas kuul tema paremat kõrva

Trump tänas hiljem ka sotsiaalmeedias eriteenistust ning avaldas üritusel hukkunud inimese lähedastele kaastunnet, vahendas Fox News.

Seejärel kirjutas Trump, et kuul vigastas tema paremat kõrva.

"Ma teadsin kohe, et midagi on valesti, sest kuulsin vihisevat heli, laske ja kohe tundsin, kuidas kuul läbi naha tungis. Uskumatu, et selline tegu meie riigis aset leiab" teatas Trump.

Võimude teatel kasutas tulistaja vintpüssi

Korrakaitsjad teatasid, et arvatav tulistaja kasutas rünnaku sooritamiseks vintpüssi. Eriteenistuse pressiesindaja ütles, et tulistaja asus kõrgel positsioonil, mis asus väljaspool miitingut. Tulistaja tappis pealtvaataja, seejärel tapsid korrakaitsjad tulistaja, vahendas The Wall Street Journal.

Üritusel osalenud 41-aastane Benjamin Maser, kes kuulas Trumpi kõnet väljaspool üritust, ütles ajalehele The Wall Street Journal, et nägi meest, kes seisis hoone katusel. Ta ei näinud relva, kuid rääkis asjast politseinikule, kuna tema arvates tegutses mees kahtlaselt. Maher ütles, et mõni minut hiljem kuulis ta tulistamist ja nägi siis, et hoone katusele jõudsid ka korrakaitsjad.

Eriteenistus kinnitas hiljem, et üks inimene sai surma ja kaks inimest sai rängalt haavata.

Here is the latest information from our investigation. We are grateful to the Secret Service team and our law enforcement partners for their swift action. Our thoughts go out to the families affected by this tragedy. pic.twitter.com/E8FazqtUVZ — Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) July 14, 2024

Biden: olen tänulik kuuldes, et ta on kaitstud ja tal läheb hästi

Sellisele vägivallale ei ole kohta, ütles USA president Joe Biden laupäeval pärast teadet, et Donald Trump sai Pennsylvanias kampaaniaüritusel aset leidnud tulistamises kannatada.

"Olen tänulik kuuldes, et ta on kaitstud ja tal läheb hästi," ütles Biden avalduses, lisades: "Ma palvetan tema ja tema pere ning kõigi nende eest, kes olid miitingul."

"Sellisele vägivallale ei ole Ameerikas kohta. Me peame ühinema ühtse rahvana, et see hukka mõista," lisas ta.

Trumpi võimalik asepresidendikandidaat süüdistas Bideni kampaaniat

Trumpi võimalik asepresidendikandidaat J.D. Vance väitis laupäeval, et president Joe Bideni tagasivalimiskampaania "retoorika" viis otseselt Trumpi tapmiskatseni.

"Tänane ei olnud mingi üksikjuhtum," kirjutas Vance suhtlusplatvormil X. "Bideni kampaania keskne väide on see, et president Donald Trump on autoritaarne fašist, kes tuleb iga hinna eest peatada. See retoorika viis otseselt president Trumpi tapmiskatseni."

Esindajatekoja vabariiklasest juhtivpoliitik Steve Scalise kritiseeris samuti teravalt demokraatide poliitilist retoorikat. Scalise langes ka ise 2017. aastal tulistamise ohvriks. Tulistaja oli toonase demokraatide presidendikandidaadi Bernie Sandersi innukas toetaja. Samuti oli teada, et ta oli juba varem vägivaldselt käitunud, korduvalt seadusega pahuksis olnud.

"Demokraatide liidrid on juba nädalaid õhutanud naeruväärset hüsteeriat, et Donald Trumpi tagasivalimine oleks demokraatia lõpp USA-s. Oleme minevikus näinud, kuidas vasakäärmuslikud hullud tegutsevad selle retoorika järgi. See retoorika peab lõppema," rääkis Scalise.