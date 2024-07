Trump valis enda asepresidendikandidaadiks J.D. Vance'i

"Pärast pikka kaalumist ja mõtlemist ning võttes arvesse ka paljude teiste tohutuid andeid, olen otsustanud, et kõige paremini sobiv inimene USA asepresidendi ametisse on senaator J.D. Vance Ohiost," kirjutas Donald Trump oma sotsiaalmeediakanalil.

James David ehk J.D. Vance sai Ohio vabariiklaste kandidaadiks osariiki USA senatis esindava saadiku valimistel 2022. aastal just tänu Trumpi toetusele.

Vance kritiseeris Trumpi kaheksa aasta eest presidendivalimiste kampaania ajal, kuid on pärast seda asunud teda häälekalt kaitsma. BBC kirjutab, et Vance'i hiljutine lojaalsus mõjutas Trumpi teda enda asepresidendikandidaadiks valima.

Pärast atentaati Donald Trumpile möödunud nädalvahetusel väitis Vance, et demokraadist presidendi Joe Bideni tagasivalimiskampaania retoorika viis otseselt Trumpi tapmiskatseni.

Vance on teeninud neli aastat merejalaväelasena ning käinud Iraagis missioonil. Tal on Ohio ülikoolist politoloogia- ja filosoofiakraad. Ta on õppinud Yale'i õigusteaduskonnas.

Vance on avaldanud menuka mälestusteraamatu "Hillbilly Elegy", mida mõni arvustaja kirjeldas kui pilku konservatiivse valgenahalise töölisklassi ellu, mis sageli tähelepanuta jäetakse.

Vance on töötanud biotehnoloogia valdkonnas ning asutas PayPali asutaja Peter Thieli toel oma riskikapitaliettevõtte. 2021. aastal toetas Thiel Vance'i saamist senatikandidaadiks 10 miljonit dollariga.