USA salateenistus sattus Valge Maja lähistel tulevahetusse

USA salateenistus teatas esmaspäeval, et tema ohvitserid sattusid Valge Maja lähedal vastakuti relvastatud ja kahtlaselt käituva isikuga, kes nende pihta tulistas, enne kui jalgsi põgeneda püüdis ja korrakaitsjad teda omalt poolt tuld avades haavasid. Juhtumi tõttu tugevdati lühiajaliselt Valge Maja kaitset.

USA presidendi ametiresidentsi, Valge Maja kompleksi välisperimeetrit patrullivad agendid tuvastasid isiku, keda salateenistuse asedirektor Matthew Quinn nimetas kahtlaseks isikuks, kellel näis olevat tulirelv.

Ta põgenes lühikeseks ajaks jalgsi pärast seda, kui salateenistuse ohvitserid talle lähenesid, ja tulistas nende suunas, ütles Quinn pressikonverentsil. Seejärel tulistasid salateenistuse agendid kahtlusaluse pihta, ta sai haavata ja viidi seejärel haiglasse, lisas Quinn.

USA asepresidendi JD Vance'i autokolonn oli piirkonda läbinud pisut enne intsidenti, ütles Quinn. Salateenistuse asedirektori sõnul polnud mingeid märke selle kohta, et kahtlusalune kavatses Vance'i autokolonnile läheneda.

Kahtlusalune tabas tulistades lähedalolnud alaealist, kuid too ei saanud eluohtlikke vigastusi ja on haiglas, lisas ta.

Quinn ütles ajakirjanikele, et kui agendid olid leidnud, et isiku käitumine on kahtlane, märkasid nad tal ka tulirelva. Quinni sõnul ei viibinud kahtlusalune Valge Maja territooriumil.

Õiguskaitseorganid on viimastel päevadel USA pealinnas valvel olnud pärast aprilli lõpus Valge Maja korrespondentide ühingu õhtusöögil toimunud tulistamist, mille järel vahistati seal tule avanud mees.

Quinnilt küsiti, kas esmaspäevane intsident on seotud teiste president Donald Trumpi elu kallale kippumise katsetega. Trump viibis selle intsidendi ajal Valges Majas.

"Ma ei tea, kas see oli suunatud presidendi vastu või mitte, aga me saame selle teada," ütles Quinn.

Salateenistuse asedirektor kinnitas, et kahtlusaluselt saadi relv, kuid ei täpsustanud selle marki

Salateenistus oli varem teatanud, et sündmus toimus Washingtonis 15. tänava ja Independence'i avenüü ristmikul. Juurdlusega tegeleb Washingtoni politsei.