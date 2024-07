Mõrvakatse üle elanud Trump pöörab nüüd USA poliitika pea peale

Tulistaja läks vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi elu kallale ja analüütikud ning meedia hindavad juba selle mõjusid USA poliitikale. Ajaleht The Telegraph toob välja, et tulistamine oli viimaste aastakümnete olulisim sündmus USA poliitikas ning Donald Trump liigub tagasi Valgesse Majja.

Avaldatud fotodel on näha kuuli, mis väga lähedalt Trumpi peast mööda lendab. Trump sai kergelt haavata, tõusis siis kiiresti püsti, pöördus oma poolehoidjate poole ja tõstis üles rusikas käe. Imekombel ellu jäänud Trump teenis seejärel suure aplausi.

Ajaloolased ja analüütikud toovad tihti välja sündmusi, mida peetakse murrangulisteks. Need on sündmused, mis muudavad järsult poliitilist maastikku. Inimesed peavad seejärel kohanema uue poliitilise reaalsusega. The Telegraph toob välja, et laupäeva õhtul toimunud rünnak Trumpi vastu on üks nendest sündmustest, mida saab pidada murranguliseks.

The Telegraph võrdleb laupäevast sündmust 1981. aasta märtsiga, kui tehti atentaat toonasele presidendile Ronald Reaganile. Reagan sai siis raskelt haavata ning oli siis esimene USA president, kes suutis tulirelvaga sooritatud atentaadi üle elada.

USA presidendiamet on tihti olnud tervisele ohtlik. Atentaadi ohvriks on langenud lausa neli presidenti, need on Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley ja John F. Kennedy.

1963. aastal elanud inimesed küsivad endiselt üksteiselt, kus nad olid ja mida nad tegid, kui kuulsid, et Kennedy sai surma.

Trump on ise end tihti võrrelnud USA seitsmenda presidendi Andrew Jacksoniga, kelle vastu tehti samuti 1835. aastal atentaat. Jacksonit rünnati toona Kapitooliumi trepil, ta jäi aga ellu, kuna ründaja püstolitel tekkis tõrge

Jackson oli piirialade inimeste esindaja, ta nõudis USA kiiret laiendamist ning kogus seetõttu ka palju vaenlasi. Trump on samas praegu USA armastatuim ja vihatuim poliitik - nagu omal ajal ka Jackson.

Kriitikud leiavad, et Trump ei esinda USA väärtusi, vasakpoolsed aktivistid on vehkinud piltidega, millel oli näha Trumpi maha lõigatud pea. Hulk aktiviste leidis Trumpi esimesel ametiajal, et ta pole seaduslik USA president.

Tema poliitilised vastased leiavad, et Trump kujutab endast ohtu demokraatiale. Sarnast juttu kordab ka president Joe Biden.

Pärast ebaõnnestunud debatti on aga ka Biden oma parteikaaslaste tule all. Hiljuti pöördus ta demokraatide rahastajate poole ja ütles, et partei peab suunama taas oma tähelepanu Trumpi materdamisele ja mõnitamisele, vahendas Politico.

"Mul on ainult üks töö, see on Trumpi alistamine. Olen täiesti kindel, et olen parim inimene, kes seda teha suudab. Niisiis, me oleme debatist rääkimise lõpetanud, on aeg panna Trump märklaua keskkohale," ütles Biden hiljuti oma kampaania rahastajatele.

Pole siiski olemas viiteid, mis näitaks, et tulistaja oli kuidagi seotud Trumpi poliitiliste vastastega. Sellest hoolimata kasutavad praegust olukorda juba ära vabariiklaste partei juhtivad poliitikud. Näiteks senaator J.D. Vance väitis laupäeval, et president Joe Bideni tagasivalimiskampaania "retoorika" viis otseselt Trumpi tapmiskatseni.

Trump jäi ellu, nagu ka Reagan ja Jackson, kuid kahtlemata avaldab viimane tulistamine mõju ka tänavustele presidendivalimistele. Trump on juba varem järjepidevalt teatanud, et tema poliitilised vastased üritavad teda rajalt maha võtta. Trump süüdistab selles prokuröre, kohtunikke, valimisametnikke ja ajakirjanikke.

Trumpi kriitikud on need väited järjepidevalt tagasi lükanud. Pennsylvanias toimunud intsident muudab aga mängu, sest isegi Trumpi suurimad vaenlased ei suuda enam eitada, et ekspresident langes rünnaku ohvriks.

Nagu ka Reagan, võib ka Trump nüüd oodata, et tema populaarsus ameeriklaste seas kasvab veelgi.

Küsitlused näitasid juba varem, et Trump võidab tõenäoliselt novembris toimuvad valimised.

Ajalugu näitab, et laupäevasele tapmiskatsele sarnased sündmused ainult suurendavad presidendi toetust. Näiteks Reagani toetus kasvas pärast atentaati lausa kaheksa protsenti.