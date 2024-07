Joe Biden loobus uuesti presidendiks kandideerimisest

Joe Biden teatas oma tagasivalimiskampaania lõpetamisest pärast seda, kui hulk demokraate on teda kutsunud üles seda tegema.

Bideni sõnul on tema loobumine Demokraatliku partei ja USA parimates huvides.

"Kuigi kavatsesin taotleda tagasivalimist, usun ma, et minu partei ja riigi parimates huvides on sellest loobuda ja keskenduda ainult presidendikohustuste täitmisele oma ülejäänud ametiajal," kirjutas Biden tehtud avalduses.

Biden lubas teha rahva poole pöördumise sel teemal järgmisel nädalal.

Joe Biden ütles, et toetab demokraatide presidendikandidaadina enda asepresidenti Kamala Harrist.

Alles nädal aega tagasi teatas Biden, et ei kavatse loobuda uuesti presidendiks kandideerimisest.

Juba varem sel nädalal aga hakkasid meedias ringlema väited, et Biden võib nädalavahetusel valimiskampaanias osalemisest loobuda.

Bideni vaimne ja füüsiline võimekus jätkata presidendina ka teisel ametiajal on sattunud üha suurema küsimärgi alla, kui ta on avalikel üritustel teinud arusaamatuid liigutusi ning ajanud esinemistes segamini oluliste poliitikute nimesid. Näiteks nimetas ta hiljuti Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit hoopis Vladimir Putiniks.

Seepärast kasvas surve, et Biden astuks kõrvale ning annaks teed mõnele teisele demokraadile.

Kui 81-aastane president eelmisel kuul toimunud teledebatil Donald Trumpi kõrval lavale astus, šokeeris partei liikmeid tema äärmiselt kehv esinemine. Presidendi avalikud esinemised ja tema eraelulised kohtumised näitavad allikate sõnul, et Bidenil on hetki, kus ta on terav ja detailidele orienteeritud, teinekord on ta aga unustav, ajab sõnu segi ja on hädas oma mõtete edasiandmisega. Paljud tuttavad, kes pole Bidenit pikka aega näinud, on väidetavalt hämmingus, et ta nii aeglaseks jäänud.

USA presidendivalimised toimuvad tänavu novembris. Vabariiklaste presidendikandidaat on Donald Trump.

Bill ja Hillary Clinton avaldasid toetust Harrisele

Endine USA president Bill Clinton ja endine välisminister Hillary Clinton teatasid, et toetavad demokraatide presidendikandidaadina Kamala Harrist.

"Meil on au ühineda presidendiga tema toetuses asepresident Kamala Harrisele ning teeme kõik enda võimuses, et teda toetada," kirjutasid Clintonid avalduses.

Bill ja Hillary Clinton tunnustasid ka Joe Bidenit presidendiametis, öeldes, et ta tõi USA välja koroonapandeemiast, lõi miljoneid uusi töökohti, ehitas uuesti üles raskustes olnud majanduse, tugevdas riigi demokraatiat ning taastas USA koha maailmas.